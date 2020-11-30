Azem Lojistik, filosunu Volvo Trucks ile güçlendirmeye devam ediyor

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks, frigorifik taşımacılıkla ilaç, sebze, çiçek ve dondurulmuş gıda taşımacılık hizmeti veren Azem Lojistik’e 8 adet Volvo FH500 TC kamyon teslimatı gerçekleştirdi.

Volvo Trucks ile ile uzun yıllara dayanan iş birliklerine değinen Azem Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aktaş, VFS Finansman A.Ş.’nin (Volvo Finans) finansman desteğiyle filolarına dahil ettikleri 8 adet Volvo FH500 TC ile ilgili şunları söyledi: “Şirketimiz kurulduğundan beri müşterilerimize kesintisiz hizmet vermek önceliğimiz oldu. Bu anlamda en büyük gücümüz sorunsuz çalışan filomuz. Şimdi filomuza hem güvenliği hem de performansı ve yakıt tasarrufuyla öne çıkan Volvo FH500 Turbo Compound’ları dahil ettik. Bu sürecin her aşamasında yanımızda olan Volvo Trucks markasına teşekkür ediyoruz.”

Sürüş kolaylığının yanı sıra, yüksek güvenliği de beraberinde sunan Volvo FH500 Turbo Compound, 2810 Nm tork sayesinde sağladığı yakıt tasarrufuyla ön plana çıkıyor. Mazottan yaklaşık yüzde 4, AdBlue’dan ise yüzde 40 civarında tasarruf sağlayan Volvo FH500 Turbo Compound, uzun yolda şoförü yormayan konforlu kabine sahip. Yağmur silecek sensörü, elektronik kontrollü yük göstergesi, havalı ön ve arka kabin süspansiyonu gibi donanımlara sahip model firmaların tercihinde öne çıkıyor.