Aslantürk Lojistik, 10 adet Mercedes-Benz Actros 1848 LS siparişinin ilk 5 aracını teslim aldı

Faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, yurtiçi taşımacılık ve depolama hizmetleri sunan Aslantürk Lojistik’in 2021 yılında gerçekleştireceği toplam 10 adetlik Actros 1848 LS alımına, 5 adetlik teslimat ile başlandı. Taşımacılık faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren Aslantürk Lojistik’in filosu, 46 adedi Mercedes-Benz modellerinden oluşan toplam 59 araçtan oluşuyor.

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş kredi desteğiyle Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman İstanbul tarafından yapılan satışın ardından Mercedes-Benz Aksaray Kamyon Fabrikası’nda gerçekleştirilen teslimatta; Aslantürk Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Aslantürk ve Aslantürk Lojistik Bölge Müdürü Zeki Aslantürk araçlarını, Koluman İstanbul Kamyon Satış Müdürü Aytekin Yeşil’den teslim aldı.

Mercedes-Benz Türk Satış Operasyonları Grup Müdürü Murat Kızıltan, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Aslantürk Lojistik ile 2011 yılında başlayan iş birliğimizin sağlam adımlarla bugünlere taşınmasından ve Aslantürk Lojistik filosunun büyük bir kısmının markamız araçlarından oluşmasından dolayı çok mutluyuz. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Actros 1848 LS modellerimizin Aslantürk Lojistik’e hayırlı olmasını diliyor, satışta emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Aslantürk Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Aslantürk, teslimat sırasında yaptığı konuşmada; “Ülkemizde üretilen Mercedes-Benz Actros 1848 LS’lerin toplam sahip olma avantajları, Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sağladığı destekler, satış sonrası hizmetlerinin yaygın servis ağı ve ilgisi, ikinci el değerini koruması gibi faktörler ile Mercedes-Benz Yetkili Bayii Koluman İstanbul’un desteği bu kararımızı vermemizde etkili oldu. İnanıyorum ki, iş birliğimiz ilerleyen yıllarda da devam edecektir. Yeni araçlarımızın filomuza katılmasında emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk yöneticilerine ve Koluman İstanbul’a teşekkür ediyor, şirketimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Yeni Mercedes-Benz Actros

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Yeni Actros çekici ailesi; yakıt ekonomisi, teknoloji, güvenlik ve konfor odaklı yapılan standart donanım değişiklikleri ile pazarda ön plana çıkıyor. Yapılan değişiklikler sonucu araçların motor güçleri ve performansları artırılırken; sahip oldukları MirrorCam ve Öngörülü Sürüş Sistemi gibi donanımları, Economy/Power sürüş programı ve optimize edilmiş arka aks tahvil oranları ile yakıt ekonomisi sağlanıyor. Aktif Fren Asistanı 5, LED Gündüz Sürüş Farı ve Elektronik Park Freni tüm Yeni Actros çekici ailesinde standart olarak sunuluyor.

Yeni Actros 1848 LS, standart donanımları arasında yer alan; MirrorCam, Öngörülü Sürüş Sistemi, üst ve yan rüzgârlıklar sayesinde yakıt ekonomisine katkıda bulunuyor. 2,5 metre genişliğindeki çift yataklı, düz zemin StreamSpace sürücü kabininde bulunan; buzdolabı, ısıtmalı koltuk ve Multimedya Kokpit ile kullanıcıya konfor sunan araç; standart donanımı içinde yer alan 520 kW gücündeki retarderi, 480 beygir gücündeki motoru ve 1.000 litre yakıt tankı ile uzun yolda yüksek performanslı ve güvenli sürüş imkânı sunuyor.

Yeni Actros’un üstün özellikleri ile donatılan Mercedes-Benz çekici ailesinin yeni üyeleri Actros 1845 LS, 1848 LS ve 1851 LS ve 1851 Plus; sürücü ve araç sahiplerine teknoloji, yakıt ekonomisi, güvenlik ve konfor konularında sundukları benzersiz özellikleriyle müşteri beklentilerine cevap vererek, Türkiye kamyon pazarındaki Mercedes-Benz markasının gücünü bir kez daha vurguluyor.