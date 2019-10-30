Arkas Lojistik yükün en hassası cam şişeyi demiryolu ile taşıyor

Dökme maden, kömür, klinker ve plastik hammadde taşımalarını kendisine ait Open-Top / Box konteyner ve vagonlar ile tüm Türkiye’ye taşıyan Arkas Lojistik, cam seramik kimyasalları gibi hava ve yol şartlarından kolayca etkilenebilecek hassas yükleri ise özel tip kapalı vagonlarla naklediyor.

Demiryolu ile gerçekleştirilen şişe taşımasını ilk kez başlatan Arkas Lojistik, son olarak Türk Tuborg’un Mersin ve Eskişehir Şişecam fabrikalarından, İzmir’de bulunan Türk Tuborg A.Ş.’ye boş şişe dağıtımını gerçekleştiriyor.

Dünyanın etrafında 1,5 tur

1 Vagon ile 64.764 adet şişe , 1 tren ile tek seferde 1 milyon 554 bin 336 adet şişe taşınabildiği göz önüne alındığında, şişelerin ard arda dizilmesiyle dünya çevresinde 1,5 tur atmak mümkün. Arkas Lojistik’in 2019 yılı hedefi ise 200 adet vagon ile 130 milyon şişe taşımak.

2018 yılında Türkiye genelinde toplam 28 milyon ton olan demiryolu taşımasının 3,5 milyon ton ile yüzde 12’sini gerçekleştiren Arkas Lojistik, pazar payını her yıl daha da artırmayı hedefliyor.