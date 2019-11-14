Arkas Lojistik, teknoloji yatırımlarıyla ciro hedefini ikiye katladı

Geleceğe yönelik hedef ve stratejilerini önceden kurgulayarak, hedeflerini "Lojistiğin Arkasındaki Güç" sloganına uyacak şekilde belirleyen Arkas Lojistik, IT’den organizasyonel yapıya, hizmet çeşitliliğinden demiryolu lojistiğine, forwarding’ten istihdama kadar birçok alanda 2023’e sağlam adımlarla ilerliyor.

Hedef: Çarpı 2

2018 yılını yüzde 15 büyüme ve 250 milyon dolar ciro ile kapatan Arkas Lojistik, 2023’te bu rakamı ikiye katlayarak 500 milyon dolarlık ciroya ulaşacak. Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda gelecek dönem stratejileri ve hedefleri hakkında bilgi veren Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, “Hedeflerimizi 2023 yılına göre planlıyoruz. 2023 yılında forwarding tarafında 200 bin TEU hacme ulaşırken, demiryolu lojistiğinde özel sektörde Türkiye’de ilk sırayı almak başlıca iki hedefimiz. Diğer yandan hizmet çeşitliliğimizi de ileri boyuta taşıyarak kapalı depolarımızla “Komple Lojistik” kavramını tam olarak sunmayı amaçlıyoruz. Böylece 81 il ve ilçelerine yurtiçi dağıtım yapabilecek nakliye ağını örmüş olacağız” diye konuştu.

Konteyner taşımacılığında önderliğini sürdüren şirket, 2018 yılında 150 milyon liranın üzerinde kamyon ve dorse yatırımı yaparken, bu yıl da 4 milyon euro yatırımla toplam 55 adet Ford Truck F-Max araç aldı.

Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez

Odağında Teknoloji Var

2023 yılı hedefleri içinde teknolojinin önemine de işaret eden Göçmez, “IT yatırımlarımız ve organizasyonel yapımız ile her aşamada en hızlı lojistik firması olmak için teknolojiye yatırım yapıyoruz. Yılda 2 milyon dolara yakın bir yatırımımız söz konusu. Öz varlık araçlarımızda bulundurduğumuz dijital takograf ve GPS cihazları sayesinde ciddi performans artışı gözlemliyoruz. Gelişen teknolojiye ayak uydurma noktasında oluşturulan bir ERP yazılımı olan Loop ile kazandığımız mobilite sayesinde Ulaştırma, Terminal Hizmetleri ve Forwarding birimlerimizin tüm satış ve operasyon süreçlerini daha hızlı yönetiyoruz. Ayrıca tüm yazılım ve veritabanı sunucu bilgisayarlarımızı Microsoft Azure Bulut sistemine taşıyarak tüm sunucularımızı tek yapı altına topladık. Bu sayede maliyetimizi düşürüp sürekli erişebilirlik elde ederken sistemimizi olası doğal afetlerde de çalışmaya devam edecek bir yapıya geçirdik” dedi.

Arkas Lojistik demiryolu taşımalarında da öncü

Yük taşımacılığında demiryolunun payını artırmaya da odaklanan Arkas Lojistik, bir ilke daha imza atarak şişe ve cam gibi en hassas yükleri de demiryoluna kaydırdı. 2019’da 130 milyon şişe taşıma hedefi koyan şirket, Türk Tuborg’un Mersin ve Eskişehir Şişecam fabrikalarından, İzmir’de bulunan Tuborg Fabrikası’na boş şişe dağıtımlarını gerçekleştiriyor. Şirket, aynı şekilde Güral Cam şişe ve Saint Gobain Weber seramik kimyasalları taşımalarını da üstlenmiş durumda.

Bakü-Tiflis-Kars hattında sefer sayısını haftada ikiye çıkaracak

Türkiye’den çıkan ilk tren organizasyonunu Arkas Lojistik olarak kendilerinin üstlendiğini hatırlatan Göçmez, söz konusu hat ile Çin'den yola çıkan yükün Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi ile Bakü Alat Limanı’na, oradan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşındığını anlattı. Göçmez, "Bugüne kadar Türkiye'den Bağımsız Devletler Topluluğu'na taşıdığımız yük 25 bin tonu geçti. Hat ile taşınan toplam rakam ise 50 bin tona ulaştı. Sefer sıklığı şu anda haftada bir, ancak ikiye çıkararak 2020'de bu hattı geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Arkas Lojistik gençlerin önünü açıyor

Teknoloji yatırımlarının yanı sıra insan kaynağını da çok önemseyen Arkas Lojistik, Genç Yetenek Programı’yla yeni neslin kariyer gelişimlerine yön veriyor. 12 aylık program süresince tüm görevlerde yer alan gençlerden başarılı olanlar Arkas Lojistik’te kariyer fırsatı elde ediyor. Genç Yetenek Programı kapsamında şimdiye kadar toplamda 27 stajyere 760 saatlik eğitim verildi.

“Büyük Projelerde Bizim İmzamız Var”

TANAP, BRUA doğalgaz projeleri gibi referans projelerin altında imzası bulunan Arkas Lojistik, ağır yük taşımacılığında da adından söz ettiriyor. Son olarak havacılık sektöründe dünyanın tek seferde en büyük taşıması olarak nitelendirilen Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na Türk Havayolları’nın yer ekipmanlarının taşınmasını üstlenen Arkas Lojistik, “Lojistik Mühendisliği” ile operasyonu planlanan 45 saatten 13 saat daha erken ve sıfır iş kazası ile bitirdi. 47 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar 33 futbol sahası büyüklüğünde alan kaplayan, 10 bin parçadan fazla malzemeyi hatasız ve hızlı şekilde İstanbul Havalimanı’na ulaştırdı.