Aras Kargo “kahramanlarını” 2021 takvimine taşıdı

Kargo sektörünün öncü markası Aras Kargo, çalışanlarının 6 ila 12 yaş arası çocuklarının katılımıyla düzenlediği yarışması sonucunda 2021 yılı takviminde yer alacak resimleri seçti. Yarışmanın teması, pandemi döneminde kargo çalışanlarının gösterdiği özveri ve kahramanlıklarından ilham alınarak “Anne/Babanız birer Aras kahramanı” olarak belirlendi.

İlk olarak geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında, Aras Kargo çalışanlarının çocukları 2020 takvimi için Aras Kargo’nun resimle en güzel anlatımı temalı resimler yapmıştı. 2021 takviminde ise çocukların, kargo çalışanı anne ve babalarını tıpkı sağlık çalışanları, güvenlik birimleri ve üretim sektöründeki emekçiler gibi hizmet veren birer kahraman gibi resmetmesi, tüm çalışanları duygulandırdı. Aras Kargo yöneticilerinden oluşan jüri tarafından belirlenen 12 resim, şirketin 2021 yılı takviminde yerini aldı. Konuyu birbirinden farklı bakış açılarıyla resmederek, projeye yoğun ilgi gösteren Aras Kargo çalışan çocuklarının tamamına hediye çeki verildi.