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Anadolu Isuzu’nun üretim kalitesi bir kez daha tescillendi

Anadolu Isuzu’nun kamyon ve otobüs fabrikası ile D-MAX hatları için var olan üstün üretim ve kalite yönetim sertifikası IM (Isuzu Monozukiri) yenilendi. Isuzu Japonya ekibinin, üretim tesislerinde gerçekleştirdiği denetlemeler sonucunda bir kez daha bu belgeye layık görülen Anadolu Isuzu; kamyon ve pick-up’ta Avrupa’da tek, otobüs alanında ise dünyada tek IM sertifikalı Isuzu fabrikası oldu.

Anadolu Isuzu’nun üretim kalitesi bir kez daha tescillendi

Anadolu Isuzu’nun kamyon ve otobüs fabrikası ile D-MAX hatları için var olan üstün üretim ve kalite yönetim sertifikası IM (Isuzu Monozukiri) yenilendi. Isuzu Japonya ekibinin, üretim tesislerinde gerçekleştirdiği denetlemeler sonucunda bir kez daha bu belgeye layık görülen Anadolu Isuzu; kamyon ve pick-up’ta Avrupa’da tek, otobüs alanında ise dünyada tek IM sertifikalı Isuzu fabrikası oldu.

10 Aralık 2019 Salı 11:45
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Anadolu Isuzu’nun üretim kalitesi bir kez daha tescillendi

Anadolu Isuzu, yerli araç üretim kalitesi ile bir kez daha Japonya’nın üstün üretim ve kalite yönetim belgesi olan Isuzu Monozukiri (IM) sertifikasına layık görüldü. Isuzu Japonya’nın Anadolu Isuzu’nun üretim tesislerinde gerçekleştirdiği denetleme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda var olan IM sertifikası yenilendi. Geçen yıl yapılan denetimlerde kamyon ve D-MAX hatları için var olan IM sertifikasının geçerlilik süresi uzatılmış, otobüs fabrikası için ise Anadolu Isuzu ilk kez IM sertifikası almıştı. 

Yenilenen sertifika ile Anadolu Isuzu kamyon ve pick-up’ta Avrupa’da tek, otobüs alanında ise dünyada tek IM sertifikalı Isuzu fabrikası oldu. Japonya’dan gelen uzman Isuzu ekibinin, 14-18 Ekim tarihlerinde Anadolu Isuzu’nun üretim sahalarında yaptığı denetimler sonucunda 450 prosedürün incelenmesinin ardından tüm yerli üretim ve kalite süreçlerinin Japonya standartlarında olduğu belirtildi. Japonya’dan gelen uzmanlar; lojistik, insan kaynakları, satış sonrası hizmetler alanlarında yaptığı denetimler sonucunda Anadolu Isuzu‘nun üretim ve kalite süreçlerini belirlenen kalite standartlarına göre yönettiğini doğruladı ve yerli üretim kalitesini tescillemiş oldu.

“Kalite odaklı çalışmalarımızın sonucunu almaya devam ediyoruz”

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, “Anadolu Isuzu’daki kalite odaklı çalışmalarımızın sonucunu bugün bir kez daha almış olmaktan gurur duyuyoruz. Isuzu’nun kalite standartlarını eksiksiz olarak yerine getiren çalışma anlayışımız sayesinde üretim tesislerimizin tamamı kalite açısından bir kez daha tescillendi. Bugün, kamyon ve pick-up’ta Avrupa’da tek, otobüs alanında ise dünyada tek IM sertifikalı Isuzu fabrikasıyız. Büyük bir uyum içinde özveriyle çalışan bir takım olarak önümüzdeki dönemlerde de bu başarımızı sürdürmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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