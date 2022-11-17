Anadolu Isuzu’dan Almanya’ya rekor otobüs ihracatı

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yurtdışı pazarlarda büyüme hedefi doğrultusunda ihracat başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Yeni uluslararası pazarlara açılmayı ve mevcut pazarlardaki varlığını geliştirmeyi hedefleyen Anadolu Isuzu, Almanya pazarına girdiği ilk yılda toplam 151 otobüsün ihracatını gerçekleştirdi. Dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en büyük otobüs pazarı konumunda olan Almanya’ya teslimatı gerçekleştirilen 151 araç, boyu 8 ile 18 metre arasında değişen Isuzu Citiport ile NovoCiti Life otobüs ve midibüs modellerinden oluşuyor.

Anadolu Isuzu tarafından yüksek yerlilik oranı ile Türkiye’de üretilen ve dünyada ticari araç ve otobüs üretimi alanında önde gelen ülkelerden biri olan Almanya’ya ihraç edilen otobüsler, çeşitli şehirlerde toplu taşıma hizmetleri sunan ulaşım operatörü şirketlere teslim edildi. Anadolu Isuzu, Türkiye’den Almanya’ya bu kadar yüksek hacimde otobüs ihracatı gerçekleştiren ilk yerli üretici oldu. Almanya’nın titiz toplu taşıma standartlarına yüzde 100 uyumlu olarak üretilen araçların şoför mahalli de yine Almanya Şoförler Birliği VDV’nin talepleri doğrultusunda, en üst düzey ergonomi ve konfor öncelikleri ile tasarlandı.

Anadolu Isuzu’nun ürettiği otobüsler, avantajları ile rekabette öne çıkıyor

Anadolu Isuzu’nun Çayırova’daki “Akıllı Fabrika” teknolojilerine sahip modern tesislerinde ürettiği midibüs ve otobüsler, belediyeler ve toplu ulaşım hizmeti veren işletmecilerin güncel taleplerini en iyi şekilde karşılıyor. Yüksek performanslı ve dayanıklı motorları, gelişmiş teknik ve güvenlik özellikleri ile yurtdışı pazarlarda beğeni toplayan Isuzu modelleri, işletmecisine sağladığı düşük bakım ve işletim maliyeti avantajları ile tercih ediliyor.

12 ve 18 metrelik seçenekleriyle toplu ulaşımda akılcı seçenek olarak öne çıkan Isuzu Citiport serisi otobüsler, güçlü ve çevreci motor, alçak taban platformu, geniş ve ferah iç düzeni, şasi yana yatma sistemi ve erişilebilirliği artırarak tüm yolcular için engelsiz bir yolculuk sağlayan tekerlekli sandalye rampası ile öne çıkıyor. Citiport, toplu taşıma alanında faaliyet gösteren müşterilerine düşük yakıt tüketimi, yüksek yolcu kapasitesi, uzun bakım periyotları gibi avantajları bir arada sunuyor.

Novociti Life serisi ise üstün motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ve düşük yakıt tüketimi sağlarken modern kentlerin taleplerine başarıyla yanıt veriyor. Ulaşımda büyük ve orta büyüklükteki otobüsler yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life serisi, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.