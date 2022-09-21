Allison Transmission ve Anadolu Isuzu, Elektrikli Kamyon ve Otobüsler için İş Birliği Yapıyor

Konvansiyonel, elektrikli hibrit ve tam elektrikli araç tahrik çözümlerinin lider tasarımcısı ve üreticisi olan Allison Transmission, Türkiye'nin lider hafif kamyon ve otobüs üreticisi Anadolu Isuzu ile stratejik bir iş birliği anlaşması (JCA) yapıldığını açıkladı. Bu anlaşma doğrultusunda Allison eGen Power® 100S elektrikli akslar, atık toplama, dağıtım ve toplu taşıma uygulamaları için Anadolu Isuzu'nun elektrikli hafif kamyon ve midibüs platformlarına entegre edilecek.

Allison Transmission EMEA, APAC ve Güney Amerika Satış Başkan Yardımcısı Heidi Schutte, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında; “Dünyadaki en güvenilir ve değerli tahrik çözümlerini sağlama taahhüdümüz doğrultusunda eGen Power ürün portföyümüzü genişletmeye devam ederken bu yeni anlaşma, Allison için heyecan verici bir gelişme. Allison'ın konvansiyonel şanzımanları, Anadolu Isuzu'nun Citibus ve Novociti Life araçları için 10 yılı aşkın süredir tercih edilen çözüm oldu. Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa’da birçok kamyon ve midibüs filosu dahil olmak üzere ortak müşterilerimize yenilikçi çözümler sunduğumuz uzun yıllara dayanan iş birliğimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz” diye belirtti.

Bu özel iş birliği, OEM'lerin emisyonları ve karbon ayak izini azaltan, aynı zamanda araç performansını ve kamu güvenliğini artıran araçlar sunma çabalarında kritik bir adımı işaret ediyor. Allison eGen Power® 100S elektrikli akslar, Anadolu Isuzu ve Allison'ın onlarca yıldır kazandıkları kalite ve güvenilirliği korurken, mevcut performans kriterlerini karşılamakla kalmayıp bunların ötesine geçen elektrikli kamyon ve otobüsler üretmeyi mümkün kılıyor.

Türkiye’de üretim yapan bir otobüs ve kamyon üreticisi olmanın yanı sıra Anadolu Isuzu’nun tasarım ve mühendislik ekibi, Avrupa pazarını da hedefleyen yeni nesil elektrikli araçlar üretiyor. Bu pazardaki ülkeler, Avrupa sera gazı düzenlemeleri, direktifleri ve Avrupa Yeşil Anlaşması doğrultusunda küresel ısınmada payı olan emisyonları azaltmak için ciddi önlemler alıyor.

eGen Power 100S elektrikli aks, yüksek hızlı bir elektrikli motoru ve iki hızlı vites kutusunu entegre ederek ilave şaft ve destek yapılarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Böylece güç paketi, tekerlekler arasına kolayca entegre edilerek batarya için önemli bir yer avantajı sağlıyor. 304 bg (227 kW) nominal güç ve 437 bg (326 kW) pik güç çıkışı ile eGen Power 100S, verimlilikten ve araç menzilinden taviz vermeden, yüksek ivmelenme kabiliyeti ile yüksek maksimum hız özelliğini bir arada sunuyor. Böylece sınıfının en güçlü tahrik çözümlerinden biri olmayı başarıyor. Bu sayede ise Anadolu Isuzu’nun pek çok farklı uygulama için kullanılacak elektrikli hafif kamyon ve midibüslerinin, benzersiz performans, güvenilirlik, hızlı ivmelenme ve arttırılmış manevra kabiliyeti sunması sağlanıyor.