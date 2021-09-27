Allison Transmission, Türkiye’de Satış Sonrası Hizmet Ağını Geliştiriyor

Türkiye’deki tek Allison Yetkili Distribütörü Drive Line Systems Turkey Otomotiv (DLS) ile satış sonrası hizmetlerini ve servis ağını güçlendiren Allison Transmission, Bilmak Otomotiv Ankara bayiliği ile servis kapsamını hem askeri hem ticari araçlar için geliştiriyor. Allison tam otomatik şanzıman donanımlı araç filolarının 7/24 hizmet alabileceği yeni yetkili servisi, Ankara ve bölgesinde Allison’ın varlığını arttıracak.

Allison Transmission Türkiye ve Ortadoğu Bölge Direktörü Atak Talas, konu ile ilgili açıklamasında; “Gaziantep yetkili servisimiz Bilmak ile başarılı iş birliğimizi uzun yıllardır sürdürüyoruz. Yakaladığımız bu başarıyı, Ankara ve bölgesine hizmet sunacak yeni servis noktamızla genişletiyoruz. Yeni Allison Yetkili Servisimiz, bu bölgede Allison donanımına sahip filoların ihtiyaçlarını en ideal şekilde karşılamak, zamanında ve kaliteli hizmet sunmak üzere çalışacak” diye belirtti.

Bilmak Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sait Bilgili ise; “Allison Transmission, İç Anadolu bölgesinde satış sonrası ve servis yapılanmasını geliştirmeyi planlıyordu. Hem askeri hem de ticari araçlardaki uzun yıllara dayanan deneyimimizle bu bölgede iş birliğimizi sürdürmek üzere yeni bir yatırım gerçekleştirdik. Bilmak Otomotiv olarak halihazırda Gaziantep ve çevresinde Allison şanzıman donanımlı araç popülasyonunun çoğu için bakım ve servis hizmeti sunuyoruz. Ayrıca, askeri operasyonlar için sahada ve operasyon yerinde de servis desteği sağlıyoruz. Allison tam otomatik şanzımanlar için Ankara’da yaptığımız yatırım ile Ankara ve bölgesinde de hizmetlerimize devam edeceğiz” şeklinde açıkladı.

Orta ve ağır ticari araçlar için dünyanın en büyük tam otomatik şanzıman üreticisi Allison, toplu taşımadan inşaata, itfaiyeden atık toplamaya kadar farklı alanlardaki ticari araç uygulamalarında tercih ediliyor. Askeri araç uygulamalarına da araç üreticilerinin ve savunma birimlerinin birincil tercihi olarak ön plana çıkıyor. Allison şanzımanların sunduğu avantajlar, ticari ve askeri araç uygulamaları için yüksek performans ve verimlilik, sürücü konforu ve düşük bakım gerekliliği gibi pek çok avantajı bir arada sunuyor. Ancak araçların kullanıldığı alan fark etmeksizin satış sonrası hizmetler büyük önem taşıyor.

Allison tam otomatik şanzımanlar, dünya çapında düşük bakım-onarım gerekliliği ve yüksek performansları ile takdir kazanıyor. Yıpranmaya yatkın bir mekanik debriyaj yerine tork konvertörü kullandığından debriyaj değişim-onarım gerekliliği ortadan kalkıyor ve güç aktarma organlarında daha düşük arıza frekansı gözlemleniyor. Allison şanzımanlar için sadece rutin yağ ve filtre değişimi yeterli oluyor. Allison Yetkili Servis noktaları, özel alet ve ekipman donanımları, eğitimli ve sertifikalı teknisyen ekipleri ile kapsamlı destek sağlıyor. Gerekli olan tüm bakım-onarım çalışmalarında Allison Yetkili Servisleri, verimli arıza tespiti ve gelişen servis lokasyonları sayesinde hızlı erişilebilirlik sunarak müşterilerinin araçları için maksimum çalışma süresinin sağlanmasına yardımcı oluyor.