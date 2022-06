ALIŞAN’A BİR ÖDÜL DE YURT DIŞINDAN GELDİ

Global Firmaların Satın alma iş birimleri ile kadın sahipliğindeki firmaları buluşturan WeConnect International ‘ın düzenlediği ve 9 farklı kategoride değerlendirilen “2022 Rise to Challenge” yarışması sonuçlandı. 2019 yılından itibaren WeConnect International sertifikası olan ve “Women-Owned” Logosu kullanmaya hak kazanan Alışan Lojistik, erkek egemen bir sektörde gücüne güç katma hikayesini, şirketin büyüme dinamiklerini ve bu süreç içinde kadın istihdamına verdiği öneme ek olarak spor, sanat, bilim, eğitim gibi alanlarda kadınların ve kız çocuklarının desteklenmesi projelerine de yaptığı yatırımlar sonucunda WEConnect International “2022 Rise to the Challenge Awards” ödüllerinin “Transportation & Logistics” kategorisinde dünya birincisi oldu.

Global jüri üyeleri, ana sponsorların satın alma ekiplerinden seçildi ve WeConnect International yönetimi ile birlikte Unilever, Bayer, Johnson& Johnson, Exxon Mobil, UPS, Cisco, & CBR ekiplerinin belirlediği bazı kriterlere ek olarak, yapılan projelerin video ve sunumları ile kadınların sahip olduğu işletmelerin, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlarda inovasyonu ve istihdam artışının hikayeleri değerlendirildi.

“Birlikte Başarıya Alışanlar” mottosu kapsamında, kadın istihdamına ve fırsat eşitliğine verdiği önem çerçevesinde, Birleşmiş Milletlerin küresel bazda yürüttüğü; kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer almalarını ve güçlenmelerini hedefleyen, özel sektörün küresel ve en önemli girişimlerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri ’ne imza atan ve onları rehber edinen tek lojistik şirketi olan Alışan Lojistik’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, ödül töreninde yaptığı konuşmada söz konusu ödülü, 1500’ü aşkın çalışanları arasında yer alan tüm beyaz ve mavi yaka kadın çalışanları adına aldığını ve faaliyet gösterdikleri tüm coğrafyada şirket olarak enerjilerini kadının eğitilmesi ve güçlenmesi için harcamaya devam edeceklerini belirtti.

Alışan, WeConnect International ve Sponsorlar tarafından bu yıl layık görüldükleri ““2022 Rise to Challenge”” ödülünü almalarındaki en büyük nedenin kadınların sahip olduğu işletmelerin, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlarda inovasyonun ve istihdam artışının en önemli itici güçlerinden biri olduğunun altını çizdi. Alışan, 26 yıldır sektörün içindeki bir yönetici olarak, kadın çalışanları erkek egemen bir sektöre dahil ettiklerini, kadın gücünden yararlanılarak yeni ve farklı fikirler, ürünler ve hizmetler ile dünya çapındaki pazarlarda büyüyen bir başarı grafiği sağladıklarını belirtti. Alışan, şirketin stratejisinin, kadınlar istihdam edildiğinde, başta toplumdaki herkese fayda sağladığını, şirket bünyesinde inovatif iyileştirmelerin arttığını, süreçlerde yeni bakış açısının pozitif etkilerini paylaştı. Empoze edilen sınırlar veya engeller yerine, bilgi ve yeni rol modeller ile işleyişi değiştirmelerinin sonucunda bir sonucu olarak sınırların ötesinde bir Türk firması olarak dünyada var olurken, bu başarıların da birçok kurum ve kuruluş tarafından da ödüllendirildiğini paylaştı.

2020 yılından bu yana Doğu’daki kız çocukları için geliştirdikleri “Alışan Mutluluk Taşıyor” isimli kurum içi iletişim çalışmalarına da değinen Alışan, “Tunceli ile başlayan ve Ardahan ile devam eden projemizde özellikle kız çocuklarının eğitimine kurum içi çalışanlarımızla düzenli mentorluk ve/veya ihtiyaç listeleri üzerinden destek sunuyoruz. Projenin amacı, kurumsal vatandaşlık bilinci ile markanın ve marka çalışanlarının birlikteliğini sağlarken, kısıtlı imkânlarıyla ülkemizin Doğusunda eğitim mücadelesi veren kız çocuklarına bir “Women Owned Company” (Kadın Sahipli Şirket) lisansımızla, kadın girişimci konusunda rol model olabilmek” dedi.

Türkiye Fortune listesindeki, ülkenin en güçlü 50 kadını listesinde son 3 yıldır hızla yükselen Damla Alışan ayrıca, ülkemizde uluslararası alanda en çok kupa kazanmış takım olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nı çatısı altında barındıran VakıfBank Spor Kulübü’nün de sponsoru olarak sporda da kadını desteklemeye özen gösterdiklerini sözlerine ekledi.