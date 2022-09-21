Alışan Lojistik Filosunu büyütmeye devam ediyor

Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında yer alan entegre lojistik hizmet servis sağlayıcısı Alışan Lojistik son olarak, 22 adet Tank Konteyner Taşıyıcı Dorse ile 20 adet yeni Renault Trucks T EVO serisi çekiciyi öz mal araç filosuna kattı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan; “1985 yılında, yerel ve küresel pazarda inovatif, esnek ve entegre teknolojik çözümleri ile müşterilerine güç katan küresel lojistik hizmet servis sağlayıcısı olma vizyonu ile kurulan Alışan Lojistik, bugün 550 adet öz mal araç filosu ve Türkiye genelindeki 50’yi aşkın farklı lokasyondaki 1500’den fazla çalışanı ile sektörde “kontrat lojistiği” diye de ifade edilen entegre lojistik hizmetleri sayesinde müşterilerinin taleplerini A’dan Z’ye kurgulamakta; ihtiyaca özel katma değeri yüksek çözümler geliştirmektedir. 2022 yılının başından bu yana filomuza yaptığımız yatırımın bir devamı olarak gerçekleşen bu son satın alımlarımız ile müşteri odaklı çözümlerimizdeki hızımıza hız, operasyonlarımıza yeni teknolojiler kattığımız gibi karbon ayak izimizi düşürecek yeşil adımlara ise yenilerini ekleyeceğimizden şüphemiz yoktur. Yeni araçlarımız, sahip oldukları teknolojik avantajlar, ADR Mevzuatına uygunlukları ve çevre dostu yeni nesil motorları sayesinde daha uzun süre operasyonda kalabilecek. İşbirliği içinde olduğumuz Renault Trucks, Tırsan ve Reis Otomotiv’e bizlere sağladıkları finansal avantajlar ve sonrası için önerdikleri bakım paketleri için de ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

2021 yılı cirosu, 2020 yılının üstüne %45’i aşan bir büyüme ile,1 Milyar TL olarak gerçekleşen Alışan Lojistik, bu büyüme trendinin daha fazlasını ise 2022 yılı için hedefliyor.