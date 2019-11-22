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Airbus yeniden kullanılabilir ambalajlar için GEFCO ile çalışacak

Multimodal tedarik zinciri çözümlerinde dünya lideri olan GEFCO, daha temiz ve çevre dostu bir tedarik zincirine geçişi desteklemek adına havacılık sektöründe dünya lideri olan Airbus ile anlaşma imzaladı. 30 yılı aşkın bir süredir yeniden kullanılabilir ambalajlamada uzmanlığı bulunan GEFCO, Airbus'un tek kullanımlık ambalajlarını tekrar kullanılabilir ve katlanabilir konteynırlarla değiştiriyor. Bu ortaklık, her iki şirketin de havacılık sektöründeki verimliliğini artırırken en katı çevre standartlarını yerine getirme taahhütlerini gösteriyor.

Airbus yeniden kullanılabilir ambalajlar için GEFCO ile çalışacak

Multimodal tedarik zinciri çözümlerinde dünya lideri olan GEFCO, daha temiz ve çevre dostu bir tedarik zincirine geçişi desteklemek adına havacılık sektöründe dünya lideri olan Airbus ile anlaşma imzaladı. 30 yılı aşkın bir süredir yeniden kullanılabilir ambalajlamada uzmanlığı bulunan GEFCO, Airbus'un tek kullanımlık ambalajlarını tekrar kullanılabilir ve katlanabilir konteynırlarla değiştiriyor. Bu ortaklık, her iki şirketin de havacılık sektöründeki verimliliğini artırırken en katı çevre standartlarını yerine getirme taahhütlerini gösteriyor.

22 Kasım 2019 Cuma 11:05
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Airbus yeniden kullanılabilir ambalajlar için GEFCO ile çalışacak

GEFCO Ocak 2019’dan bu yana, Avrupa’daki Airbus tedarikçilerinden Fransa, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık’taki 10 montaj tesisine taşınmak üzere tasarlanan yeniden kullanılabilir paketleme sürecini yönetiyor. Projede yer alan 30.000'den fazla ürün ile Airbus, sürdürülebilir çözümlerini kademeli olarak tüm Avrupa sahalarına ve tedarikçilerine yaymayı planlıyor.

Yeniden kullanılabilen ambalajlama yöntemi, katlanabilir kutuların kullanımıyla kamyon yükleme işleminin en verimli şekilde yapılmasına yardımcı olacak. Bu sayede Airbus, yollardaki kamyon sayısının yanı sıra, tek kullanımlık paketlerinin kullanımını da azaltacak. Bu yaklaşım, havacılık sektöründe, şirketlerin yüksek çevresel standartları karşılarken aynı zamanda lojistik performanslarını sürekli iyileştirmelerini gerektiren, büyük dönüşümle de örtüşüyor.

Tedarik zinciri boyunca kapsamlı paketleme yönetiminin sağlanması

Altı GEFCO paketleme yönetim merkezi, günlük olarak yeniden kullanılabilir paketlerin sıralanmasını, toplanmasını, yüklenmesini ve taşınmasını sağlıyor. Ayrıca Airbus, GEFCO’nun ürün denetim ekipleriyle birlikte çalışarak, operasyonel ekiplerini ambalaj yönetimi ve gerçek zamanlı olarak teslimat güncellemeleri yapabilmeyi sağlayan NETBOX IT sistemi konusunda eğitiyor. Buna ek olarak, Airbus tedarikçilerini sürdürülebilir ambalajlamaya geçiş sürecinde desteklemek için eğitimler de veriliyor.

GEFCO’nun insan ve teknik kaynakları, Airbus’a, tedarik zinciri yönetimini geliştirmek ve sektördeki süreçleri iyileştirmek için en yüksek izlenebilirlik standartlarını sunuyor.

GEFCO Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Arnaud, “Airbus’ın bize güven duyduğu için şirketimizle gurur duyuyoruz. Bu projede yeniden kullanılabilir paketleme uzmanlığımızı kullanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle otomotiv sektöründeki uluslararası uzmanlar ağımız ve bilinen operasyonel becerilerimiz, “Partners, unlimited” marka imzamız doğrultusunda her türlü zorluğu ortaklık anlayışıyla ve güvenle aşmamızı sağlıyor.”

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