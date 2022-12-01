Airbus ve Renault Group’tan elektrifikasyon araştırmaları için işbirliği

Bu ortaklığın bir parçası olarak, Airbus'ın ve Renault Group'un mühendislik ekipleri, uzun menzilli elektrikli araçların geliştirilmesinin önündeki ana engellerden biri olmaya devam eden enerji depolamayla ilgili teknolojileri geliştirmek için güçlerini birleştirecekler. Özellikle enerji yönetimi optimizasyonu ve pil ağırlığının iyileştirilmesiyle ilgili teknoloji yapılarını kapsayacak işbirliği anlaşması, mevcut hücre kimyalarından (gelişmiş lityum-iyon) 2030 zaman diliminde pillerin enerji yoğunluğunu iki katına çıkarabilecek tüm katı hal tasarımlarına geçmek için en iyi yolları arayacak.

Ortak çalışma aynı zamanda, gelecekteki bu pil tasarımlarının endüstrileşmesini hazırlamak ve aynı zamanda tüm yaşam döngüleri boyunca karbon ayak izlerini değerlendirmek için, üretimden geri dönüştürülebilirliğe kadar gelecekteki pillerin tüm yaşam döngüsünü inceleyecek.

İlk kez, farklı endüstrilerden iki Avrupalı liderin, hibrit-elektrikli uçakların geleceğini şekillendirmek için mühendislik bilgilerini paylaştığını söyleyen Renault Group Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Gilles Le Borgne, “Havacılık ve otomobil endüstrileri güvenlik ve enerji tüketimi açısından son derece zorlu iki alan. Renault Group olarak, elektrikli araç değer zincirindeki 10 yıllık deneyimimiz, bize batarya yönetim sistemlerinin performansında sahadan ve uzmanlıktan gelen güçlü geri bildirimler sağlıyor. İnovasyon ve karbon ayak izini azaltma konusundaki aynı tutkuyla hareket eden mühendislik ekiplerimiz, hem hibrit uçakların işletilmesini hem de yarının araçlarının geliştirilmesini sağlayacak çapraz teknolojileri bir araya getirmek için Airbus ekipleri ile işbirliği yapıyor.” dedi.

Airbus CTO’su Sabine Klauke ise açıklamasında şunları söyledi: “Renault Group ile gerçekleştireceğimiz bu sektörler arası ortaklık, Airbus'ın elektrifikasyon yol haritasının bir parçası olarak yeni nesil pilleri geliştirmemize yardımcı olacak" 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmanın, bugünden başlayarak sektörler arasında işbirliği gerektiren benzersiz bir sınav olduğunu biliyoruz. Renault Group'un elektrikli araçlardaki deneyimi ile elektrikli uçuş test araçlarımızda kendi geçmiş performansımızı bir araya getirmek, 2030'larda ve sonrasında geleceğin hibrit uçak mimarileri için gerekli olan ezber bozan teknolojilerin gelişimini hızlandırmamızı sağlayacak. Ayrıca, iklim hedeflerimize ulaşmak için ihtiyaç duyulan temiz mobilite çözümlerini destekleyen ortak teknik ve düzenleyici standartların ortaya çıkmasını da teşvik edecektir.”

Airbus ve Renault Group'un elektrifikasyon konusundaki işbirliği, hem otomotiv hem de havacılık sektörünün 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine başarılı bir şekilde katkıda bulunarak ulaşım sektörünün değişiminde önemli bir rol oynayacak.