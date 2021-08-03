“AFET BÖLGELERİYLE ARAMIZDA YARDIM KÖPRÜSÜ KURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Türkiye’nin dört bir yanından çıkan orman yangınları güney illerimizde yoğunlaşıyor. Yangının yerleşim birimlerini tehdit etmesiyle seferberlik havası oluştu. Afet bölgesi ilan edilen ilçelerimizde yardım malzemelerinin yerine ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten GKN Kargo’nun Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, “Afet bölgelerinde belediyelerin duyurduğu acil ihtiyaçları ulaştırmak için tüm araçlarımızı seferber etme kararı aldık. Acil ihtiyaçları, afet bölgesine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız bizlerle iletişime geçebilirler, ücretsiz olarak taşıyacağız. Ayrıca talep edilen 5 kamyon su ve elimizde bulunan soğutucu araçları Bodrum ve Marmaris’e doğru yola çıkardık. Herkesi elini taşın altına koymaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye yurdun dört bir yanında başlayan yangınlarla mücadele ediyor. Güney illerimizde yoğunlaşan ve bir haftayı aşkın bir süredir devam eden yangınlarda binlerce hektarlık ormanlık alan kül oldu, yerleşim birimleri boşaltıldı, 8 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Afet bölgelerinde en önemli ihtiyaçlardan birinin lojistik olduğunu vurgulayan GKN Kargo’nun Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, “Toplanan yardımların doğru zamanda doğru yere ulaştırılmasının önemini biliyor ve elimizi taşın altına koyuyoruz. Afet bölgesindeki belediyelerimizin yayınladığı ihtiyaç listesini ulaştırmak isteyen vatandaşlarımızı bizlerle iletişime geçmeye davet ediyoruz” dedi.

“5 KAMYON DOLUSU SU VE 5 SOĞUTUCU ARACI YOLA ÇIKARDIK”

“Elimizdeki 65 aracın tamamını bu iş için ayırmaya hazırız” diyen Gökhan Akyürek, “Acil ihtiyaç olarak belirtilen 5 kamyon dolusu suyu ve bünyemizde bulunan 5 soğutucu aracı 2 Ağustos günü Marmaris ve Bodrum’a doğru yola çıkardık. Bugün daha fazlasını yollamaya hazırız. Vatandaşlarımıza çağrımızdır; bizler elimizden gelen yardımı toparlayarak gönderiyoruz. Belediyelerin ihtiyaç listelerini takip ederek bizlere ulaşabilirler afet bölgelerine yardım köprüsü oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.

GKN KARGOYA NASIL ULAŞACAKSINIZ?

Toplu gönderimlerin lojistik sorunlarını ortadan kaldıracağını ifade eden Akyürek, “Toplu gönderimler için bizlere 444 10 63 numaraları iletişim adresinden ulaşabilirler. Tüm aramalara yanıt verebilmek için çağrı merkezi çalışanlarımızın sayısını arttırdık. Yardımlar toplandıkça giden bir kamyon olsa bile göndereceğiz, hedefimiz tüm araçlarımızı doldurmak, aralıksız gidip-gelen bir yardım köprüsü oluşturmak” diyerek sözlerini sonlandırdı.