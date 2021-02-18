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AB Delegasyonu ve Tüm AB Ülke Misyonlarına Profesyonel TIR Sürücülerinin Vize Sorunları Aktarıldı

Dışişleri Bakanlığımız, ülkemiz ihracatının karayoluyla taşınmasında ve tedarik zincirinin devamının sağlanmasında önemli görev üstlenen ve kilit personel olarak nitelendirilen Profesyonel TIR Sürücülerinin vize sorunlarının çözümü amacıyla; UND ile işbirliği içerisinde AB Delegasyonu da dahil olmak üzere 27 Avrupa Ülkesi Misyonunun katılımlarıyla 17.02.2021 tarihinde bir araya geldi.

Lojistik 18.02.2021, 14:20
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AB Delegasyonu ve Tüm AB Ülke Misyonlarına Profesyonel TIR Sürücülerinin Vize Sorunları Aktarıldı

Dışişleri Bakanlığının öncülüğünde, AB Delegasyonu ve tüm Avrupa ülke misyonlarının katılım sağladığı toplantı, lojistik sektörünün öncelikli gündeminde yer alan ve hizmet sağladığımız Avrupa’daki paydaşlarımız ile ortak çıkarlarımızı ilgilendiren bazı hususları paylaşmak için çok önemli bir fırsat oldu. Toplantıya, AB Delegasyonunun yanı sıra, 7 ülkenin Büyükelçisi ve 27 Avrupa ülkesi misyonları olmak üzere 70’e yakın temsilci katılım sağladı.

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, toplantıda yapmış olduğu konuşmasında; “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde; hayati malzeme ve ürünlerin tedarikinde ortaya çıkan sorunların kıtlık riski ve tedarik zinciri kopmalarını beraberinde getirmesi karşısında lojistik sektörünün öneminin bir kez daha ve net olarak anlaşıldığı; Profesyonel TIR sürücülerin Türkiye-Avrupa ticaretinde ve ortak tedarik zincirinin işleyişinde önemli aktörler olarak görev üstlendiklerini, sürücülerin bu rollerinin iş yapış modellerinde göz önünde bulundurulmasının Avrupa ile olan ticaretimizin kesintisiz devamına büyük katkı sağlayacağını” belirtti. Nuhoğlu, “Profesyonel TIR Sürücülerinin vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve sorunların aşılmasında tüm taraflara önemli görevler düştüğünü ve bu amaç doğrultusunda UND’nin de üzerine düşen her türlü görevi üstleneceğine dikkat çekerek, Avrupa ülke misyon temsilcilerinden de aynı yaklaşımın beklendiğini” vurguladı.

Toplantıda UND tarafından yapılan sunumda, Profesyonel TIR sürücülerinin almış oldukları eğitimler başta olmak üzere iş yapış modelleri, Avrupa ülke misyonlarına yapılan vize başvurularına alınan haksız “Ret” kararları ve örnekleri, Avrupa ülkelerine taşıma yapan Türk taşımacılık filosu, pandemi sürecindeki gelişmeler ve Türk taşımacılık sektörünün talepleri katılımcılar ile örnek vakalar üzerinden detaylı olarak paylaşıldı.

Toplantı sonunda, Sayın Nuhoğlu, “bu önemli toplantının yapılmasına vesile olan başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, AB Delegasyonunun kıymetli temsilcilerine ve toplantıya katılım sağlayan tüm yabancı misyon temsilcilerimize teşekkür ederim. Dışişleri Bakanlığımız, AB Temsilcilikleri ve UND arasında yapılan bu toplantının yeni bir başlangıç olarak kabul edilmesi ve bu işbirliğinin devamı tüm taraflar için önemlidir.” dedi.

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