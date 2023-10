Truck & Trailer bölümünde Has Treyler, Hicri Ercili, Makinsan, Shwarzmüller, Serin Treyler, Seyit Usta, Simboxx ve Tırsan sergileme yapacak.



--Sektörün öncü kurum ve firmaları 3 gün boyunca sürecek konferanslarda lojistik sektörünün geleceğini değerlendirilecek.



“Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı” 15-17 Kasım günlerinde kapılarını açma için artık hazır. “Son olarak İspanya ülke pavilyon katılımı ile birlikte fuarımızın etki alanı daha da arttı.” diyen EKO MMI Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç, “logitrans 2022 Fuarı’nda 76 ülkeden 16 bin 724 ziyaretçiyi ağırlamıştı” diyerek şöyle devam etti:



“Bu sene stand alanları için oluşan talep planlamaların ötesine geçti. Mart ayı itibariyle planlanan tüm alanlar dolmuştu. Aynı talep açık alanlarda da devam etti. Truck & Trailer konsepti ile çekici, kamyon ve treyler sergilemelerinde de talep artışı ile karşılaştık. Has Treyler, Hicri Ercili, Makinsan, Shwarzmüller, Serin Treyler, Seyit Usta, Simboxx ve Tırsan yerlerini aldı.”



Sergilemelerin yanında çok önemli etkinliklere de hazırlandıklarını belirten Seren Ünsaç, sözlerini şöyle sürdürdü:







“Taşımacılık ve lojistik alanında yaşanan değişimler, logitrans etkinliklerinde ele alınacak. Yerli ve yabancı kurumlar, sivil toplum örgütleri, sektörün üst düzey temsilcileri üç gün boyunca lojistik endüstrisini inceleyecek. Etkinlikler kapsamında, Türkiye’den Smartlog Lojistik, Sarp Intermodal, PLH Lojistik ve FESCO tarafından organize edilecek panellerin büyük bir ilgi göreceği düşünüyoruz. Katılımcı firma etkinliklerinin yanı sıra bu yılın en önemli etkinliği kuşkusuz, IRU - Uluslararası Karayolu Taşımacılık Birliği’nin kuruluşunun 75. Yılı kapsamında ‘Geleceğe Giden Yol Bağlanabilirlik Dijitalleşme Yeşil Lojistik’ başlığı altında olacak. Etkinlik, IRU tarafından TOBB ve UND işbirliği ile gerçekleştirilecek. 3 gün boyunca devam eden etkinliklerde The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT), Logitics Alliance Germany (LAG), Associated Cargo Experts (ACEX) gibi yabancı uluslararası kurumların yanı sıra Türkiye’den de Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), Atlas Lojistik Ödülleri ve PILTECH konferansı bu büyük uluslararası buluşmaya katkıda bulunacak.” dedi.







Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı

“Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı”, EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti tarafından 15-17 Kasım 2023 tarihleri arasında Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 16. kez düzenlenecektir. Avrupa ile Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü oluşturan logitrans; lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm değer zincirindeki geniş ürün ve hizmet yelpazesini içermektedir.