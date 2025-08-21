Konuya ilişkin açıklamasında Lavrov, son dönemde sıkça gündeme gelen Putin-Zelenskiy zirvesine değindi. Rus Bakan, özellikle geçtiğimiz hafta Alaska’da gerçekleşen ABD-Rusya görüşmeleri sırasında Ukrayna’da olası bir barış anlaşması konusunda bazı ilerlemeler sağlandığını, ancak Avrupa ülkelerinin bu süreci engellemeye çalıştığını savundu.

Lavrov, Kiev’in Batılı müttefiklerini hedef alarak, “Avrupalı liderler, savaşın temel nedenlerini çözmek yerine tartışmayı farklı alanlara çekmeye çalışıyor” dedi. Ayrıca, Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerine ilişkin Avrupa’da yürütülen görüşmelerin Rusya dışlanarak yapılmasından duydukları rahatsızlığı da dile getirdi.

Moskova’nın barış sürecine yönelik tutumunun net olduğunu vurgulayan Lavrov, “Rusya güvenlik garantileri konusunda her zaman açık ve dürüst bir şekilde konuşmaya hazır oldu. Ancak sürdürülebilir çözüm için karşı tarafın da aynı yaklaşımı göstermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Lavrov, son olarak 2022’de İstanbul’da yapılan görüşmelerde sundukları güvenlik garantileri taslağının, Rusya için hâlâ tek geçerli yol haritası olduğunu belirtti.