Proje kapsamında Aydın’da 11 bin 500, İzmir’de 7 bin 500 olmak üzere toplam 19 bin kerevet üreticilere dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, kuru incirin en büyük pazarının Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu hatırlatarak, ürünün gıda güvenliği standartlarına uygun şekilde ihraç edilmesi için 2000 yılından bu yana kesintisiz destek verildiğini belirtti. Kerevetin yanı sıra ilek filesi, ekşilik böceği tuzağı, hasat filesi, bilgilendirici afiş ve broşürlerle üreticilere yardımcı olunduğu kaydedildi.

Aflatoksin ve okratoksinin bir pestisit olmadığının, olumsuz iklim koşullarında doğal olarak oluştuğunun altını çizen yetkililer, bu toksinlerin önlenmesi için uzun yıllardır sürdürülen “Aflatoksinli Kuru İncirlerin Bertaraf Edilmesi Projesi” ile her yıl yaklaşık 600 ton incirin piyasadan toplanarak biyogaz tesislerinde enerjiye dönüştürüldüğünü, bu yıl ise miktarın 1000 tonu aştığını bildirdi.

2025 yılında ayrıca İncir Araştırma Enstitüsü iş birliğinde “Kuru İncir Üretim Sahalarında Mikotoksin Kontrolü ve Mikotoksin Azaltım Uygulamaları Eğitim Projesi” hayata geçirildi. Projenin, üreticilerden tüccarlara kadar zincirin tüm halkalarına mikotoksin risklerini azaltma, ürün kalitesini artırma ve Ar-Ge bulgularını aktarma amacı taşıdığı belirtildi.

Kuru İncir İhracatı 348 Milyon Dolara Ulaştı

Türkiye, 25 Eylül 2024’te başlayan 2024/25 kuru incir ihracat sezonunda, 16 Ağustos 2025 itibarıyla 57 bin 944 ton ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde elde edilen döviz geliri 347 milyon 840 bin dolar oldu.

Geçen sezona göre ihracat miktarında yüzde 5 düşüş yaşanırken, döviz gelirinde yüzde 25 artış sağlandı. Ton başına ortalama ihraç fiyatı ise 4 bin 570 dolardan 6 bin dolara çıkarak yüzde 31 yükseldi.

İhracatta en büyük pazar 79,4 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri olurken, Fransa 42 milyon dolarla ikinci, Almanya ise 40 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.