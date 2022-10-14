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6. Kadıköy Plak Günleri başlıyor
Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl altıncısını düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, 15 Ekim Cumartesi Kadıköy Belediye bahçesinde başlıyor.
Kültür Sanat 14.10.2022, 13:38
Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl altıncısını düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, 15 Ekim Cumartesi Kadıköy Belediye bahçesinde başlıyor. İki gün sürecek Kadıköy Plak Günleri bu yıl, asırlık bestelerin üstadı Kemanî Tatyos Efendi anısına dönecek.
15-16 Ekim arasında düzenlenecek etkinlik Kadıköy Belediye bahçesinde.