İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen ve 28 Ocak 2023 yılında temeli atılan anı evinin açılışına katılan İmamoğlu, yaptığı konuşmada, "Sanki ülkemizde bütün konular bitmiş, her meseleyi halletmişiz ve hiçbir sorunumuz yokmuş gibi hepiniz biliyorsunuz Harbiye'nin pırıl pırıl mezunlarıyla uğraşmayı bir mesele kabul ederek bunun üzerinden dahi siyasi rant elde etme hakkına artık hüzünleniyorum. Bu tür tutum ve tavırları bu millete ne kadar kötü olduğunu hiç hesaba katmıyorlar mı diye düşünüyorum. Özellikle seçilmiş bir toplantıda milletini birbirine uzaklaştırma gayreti içerisinde insanları tahdit eden anlayışı kınıyorum. Açıkçası o özellikle seçilmiş toplantıda ve ortamda olaydan tam 8 gün sonra ağızlar açılarak sönmüş bir ateş parlatılmak isteniliyor. Ben diyorum ki Allah aşkına derdiniz ne sizin? Buradan çıkarmak istediğiniz olan ne sizin? Buradan neyi büyütüyorsunuz? Allah'ın bir gününü bile bu milleti kavga ettirmeden bu millete bir ortam oluşturmayacak mısınız? Nedir derdiniz sizin? Bu millete niye kavga ettirmek istiyorsunuz? İnsanlar biraz birbirini seviyor, insanlar biraz daha sevecek kucaklaşacak diye ödü kopuyor bunların. Gençler ne yapmış? En mutlu, en gururlu, en onurlu günlerinde büyük bir coşkuyla annelerinin, babalarının, ablalarının, ağabeylerinin, kardeşlerinin huzurunda büyük bir coşkuyla ne yapmış? Ya bu memleketin kurucusu, evini, yatağını görmemiş, annesine doya doya sarılamamış, hayatını cephelerde geçirmiş ebedi baş komutana teşekkür ediyorlar. Bundan ne istiyorsun? Mustafa Kemal Atatürk'e saygısını dile getirmenin bunun altından iş çıkarmanın, iş aramanın çabası ne? Bakın bugün teğmenlere kızdığınız o çocukların içindekini ne yaptınız biliyor musunuz? O teğmenlerin içinde parlayan pırıl pırıl ışığı karanlık bir tülle kapattınız. Orada kamerada görülen 20-30 tane genç yok. Uzaktan çekilen fotoğrafa bakın.3 tane genç kızımızın birinci olduğu okullardaki yüzlerce gencin akın akın gelerek simgeleri olan kılıcını havaya kaldırarak kutlamalarını yapmışlar” ifadelerini kullandı.



Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ise, “Ben 4'üncü dönem belediye başkanlığı yapıyorum. 2000 yılının öncesini de 2019 yılının sonrasını da biliyorum. Eskiden bizim gibi ilçeler daha küçük ilçeler belediyeye destek için büyükşehirlere giderler ve büyükşehir belediye başkanlarına derler ki, ‘Kenara çıkardığınız eskimiş kamyon var mı, kepçe var mı, araç var mı? Varsa bana verir misin?', destekler böyle olurdu. Ama 2019-2024 yılı döneminde Ekrem başkanımız bambaşka bir yapılanmayı yelkendi. Ekipleri gönderdi. Önce Marmara bölgesindeki belediye başkanlara daha sonra tüm Türkiye'de ki belediyelere gönderdi ve dedi ki onlar geldiler bize yapmak istediğiniz projeleri ortak olarak yapabilir miyiz nasıl yaparız? Ben açıkçası ben şaşırdım. Ve bu yöntemle 5 yıl içinde bir çok kente belediyeye büyük eserler yaptı sayın başkanımız” dedi.

Kurdele kesilmesinin ardından törene katılanlar yeni yapılan anı evini gezmeleri sonrası program sona erdi. Açılış törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanı sıra Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.