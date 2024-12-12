Kanunun Getirdiği Yenilikler

Kanun, kamu alanlarında kalan arsalardaki imar hakkının başka parsellere aktarımını yasal hale getiriyor. Bu uygulama, daha önce sadece imar planlarına not düşülerek yapılabilirken, artık genelleştirilerek uygulanacak. Arsa değerleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı şirketler tarafından belirlenecek. İmar hakkı transferiyle vatandaşlar, kamuya mali külfeti azaltarak mülkiyet sorunu yaşamadan çözüm bulabilecek.

Ayrıca, ödenmeyen taksitler veya bina inşa edilmemesi gibi durumlar için 31 Aralık 2028 tarihine kadar ek süre tanındı. Bu süre, ihtiyaç sahiplerinin haklarını koruma amacıyla getirildi.

Yıkım Kararları ve Gecekondu Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrasında, Gecekondu Kanunu’nda da değişiklik yapıldı. Artık belediye sınırları içinde ve dışında bulunan izinsiz yapıların yıkımı hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Tebligat süreçleri hızlandırılarak, yıkım kararlı yapıya asılıp muhtarlığa bırakıldıktan 15 gün içinde uygulamaya konacak.

Katma Değer Vergisi (KDV) Düzenlemesi

Kanun, KDV’de de düzenlemeler öngörüyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na yapılan arazi ve arsa teslimleri, KDV istisnası kapsamına alındı. Bu düzenleme, kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanmasını hedefliyor.

Eleştiriler ve Beklentiler

Muhalefet, kanunun uygulanabilirliği konusunda şüphelerini dile getirirken, imar hakkı aktarımının rantçılığa yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Ancak yasal düzenlemelerin, kamulaştırmasız el atma davalarının azaltılması ve vatandaşın haklarının korunması amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

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