Erdoğan’ın Talimatıyla TOKİ Tarafından Hayata Geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen dev proje, toplamda 639 bin 475 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Projenin ilk etabında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları inşa edildi. Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel de katılacak.

Modern ve Fonksiyonel Bir Yapı Kompleksi

25 bin 210 metrekare alanda inşa edilen Cumhurbaşkanlığı binasında; cumhurbaşkanlığı makamı, iki adet 600 kişilik konferans salonu, 400 kişilik kabul resepsiyon salonu, 52 ofis, 10 toplantı salonu, kafeterya, yemekhane ve 109 araçlık otopark yer alıyor.

20 bin 10 metrekarelik meclis binasında ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, bakanlar toplantı salonu, 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref salonu, grup toplantı alanları, başkanlık divanı ve bir kütüphane bulunuyor. Ayrıca 16 toplantı odası da farklı etkinlikler için hazırlandı.

Millet Bahçesi, Cami ve Yüksek Mahkeme ile Devam Ediyor

Külliye bünyesinde toplam 452 bin 428 metrekarelik alanı kapsayacak ve 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak düzenlenecek millet bahçesinin inşası sürüyor. 2 bin 252 kişi kapasiteli, 5 bin 661 metrekarelik cami projesi de bu alanda yer alıyor. Sosyal donatılar, çocuk oyun alanları, spor sahaları, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları ile bin 675 araçlık otopark millet bahçesini tamamlayan unsurlar arasında.

Projenin son etabında yüksek mahkeme binası ve millet kütüphanesinin yapımı başlatıldı.

Kıbrıs Taşı ve Türk Mermeri Aynı Çatıda

Projede görevli kontrol amiri İnşaat Mühendisi Mehmet Sezer Coşkun, binaların enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu yapılar olarak tasarlandığını belirtti. Coşkun, "Kıbrıs taşı dediğimiz özel cephe kaplamaları ve Marmara mermeri gibi Türk taşlarını bir arada kullanarak iki halk arasında birliktelik mesajı verdik" dedi.

Kıbrıslılardan Tam Not

Lefkoşalı Turgut Öder, projeye ilişkin memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “Kıbrıs’ımıza, adamıza çok yakıştı. Modern, çağdaş ve fonksiyonel bir yapı oldu. Özellikle millet bahçesi herkesin nefes alacağı bir alan. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin açılışıyla birlikte KKTC’de modern devlet yapısına uygun, çağdaş bir yönetim kompleksi hizmete girmiş olacak.