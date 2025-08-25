Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı son denetim sonuçları, tüm uyarı ve yaptırımlara rağmen bazı işletmelerin haksız kazanç uğruna tüketiciyi aldatmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

Bakanlığın “aynı değeri taşımayan madde eklenmesi” başlığı altında yayımladığı listede, zeytinyağına karıştırılan diğer yağlar ve tağşiş yapılan balların yanı sıra kırmızı et ürünlerinde kanatlı eti, taşlık ve kalp kullanıldığı belirlendi.

Kebaptan Böreğe, Etli Ekmekten Mantıya

Denetimlerde Adana kebabından böreğe, Konya’nın meşhur etli ekmeğinden mantıya kadar birçok üründe uygunsuzluk tespit edildi. Gaziantep’in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde kıyma içerisinde, İstanbul Ümraniye’de tanınmış bir börekçide pide harcında, Kütahya’da dana sucukta ve Konya’nın Meram ile Selçuklu ilçelerindeki lokantalarda satılan etli ekmeklerin harcında kırmızı et yerine kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

Antalya’da hazır kıymada taşlık tespit eden ekipler, Bursa’nın Kestel ilçesindeki bir lokantada satılan lahmacunun harcında ise neredeyse hiç kırmızı ete rastlamadı. Lahmacunun tamamen kanatlı eti, kalp ve taşlıkla hazırlandığı belirlendi.

Ayrıca Antalya’da dana-kuzu karışık köftede, İzmir’de mantı harcında, yine Antalya’da hamburger köftesi ile dana-kuzu Adana kebapta kanatlı et kullanıldığı rapora yansıdı.

Denetimler Devam Edecek

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandığını, bu tür sahteciliklerin önüne geçmek için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

Tüketici sağlığını tehdit eden bu tür uygulamalar, gıda güvenliği ve dürüst ticaretin en büyük sorunları arasında yer almaya devam ediyor.