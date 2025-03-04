2 Mart’ta USS Carl Vinson adlı nükleer denizaltının Güney Kore’nin Busan kentine varmasının ardından yapılan açıklamada, ABD’nin bölgedeki kışkırtıcı eylemlerine son vermesi gerektiği vurgulandı. Kim Yo-Jong, Washington’u bu tür eylemlerle Kuzey Kore’ye karşı düşmanca bir tutum sergilemekle suçladı ve bölgedeki gerginliğin artmasının temel sebebinin ABD ile müttefiklerinin bölgede NATO etkisini artırmaya çalışmaları olduğunu belirtti.

Kim Yo-Jong, ABD'nin bu eylemleriyle Kuzey Kore'nin güvenlik endişelerini görmezden geldiğini ve bölgedeki barış ortamını tehlikeye attığını ifade etti. ABD’nin stratejik varlıklarını Kore Yarımadası'na yerleştirmesinin, Kuzey Kore’nin egemenliğine yönelik bir tehdit oluşturduğunu dile getiren Kim, Kuzey Kore’nin mevcut politikalarının nükleer gücünü artırma gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Kim Yo-Jong, ABD’nin bölgedeki askeri gösterilerini sürdürmesi halinde, Kuzey Kore’nin de stratejik caydırıcılığını güçlendireceğini ve bu konuda daha fazla adım atma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. “Kuzey Kore'nin egemenliğini ve güvenliğini savunma kararlılığı her şeyin önündedir ve bu konuda herhangi bir taviz verilmeyecektir,” diyen Kim, ABD’nin bu tür eylemlerine devam etmesinin çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Son olarak, Kim, ABD'nin Kore Yarımadası’ndaki stratejik askeri varlıklarının sürekli olarak konuşlandırılmasının, Kuzey Kore’nin ulusal güvenliğini tehdit eden eylemleri artırma noktasına getirebileceğini belirtti. "Bu, çok tehlikeli bir gelişme olur" diyerek, Kuzey Kore’nin her türlü kışkırtıcı eyleme karşılık verme yeteneğine sahip olduğunu tekrarladı.