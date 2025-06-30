Kim: “Kültürel işbirliği halklarımızı birbirine daha da yakınlaştırıyor”

Rus bakanı başkentte ağırlayan Kim Jong-un, 2024’te imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın ilk yıl dönümüne işaret ederek, ilişkilerin yalnızca siyasi ve askeri değil, kültürel zeminde de güçlendirilmesinin önemine değindi. “Birbirimizin mükemmel kültürel geleneklerini daha iyi tanımak ve birbirimizden daha fazla şey öğrenmek için kültür ve sanat alanındaki etkileşimi artırmalıyız” diyen Kim, halklar arasında dostluk ve karşılıklı anlayışın bu yolla derinleşeceğini ifade etti.

Lyubimova: “İşbirliğimiz zirve noktasında”

Rusya Kültür Bakanı Lyubimova da yaptığı açıklamada, ziyaretinin iki ülke arasındaki dayanışmanın ne kadar sağlam olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Lyubimova, kültürel işbirliğinin şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını dile getirerek, bunun karşılıklı saygı ve güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Yeni kültürel anlaşma 2027’ye kadar geçerli

Kim ile görüşmesinden önce Kuzey Koreli mevkidaşı Sung Jong-gyu ile bir araya gelen Lyubimova, bakanlıklar düzeyinde yeni bir anlaşmaya da imza attı. 2027 yılına kadar geçerli olması planlanan bu yeni işbirliği protokolü; ortak kültürel etkinlikler, sanatçı değişimleri ve kültür merkezleri arasında doğrudan iletişim gibi birçok başlık içeriyor.

Rus ve Koreli sanatçılardan ortak performans

İkili görüşmelerin ardından Kim Jong-un ve Lyubimova, Rus ve Kuzey Koreli sanatçıların sahne aldığı kültürel etkinliğe de katıldı. Ortak kültürel mirasın yansıtıldığı performans, iki ülkenin sanatsal uyumunu gözler önüne serdi.

Ziyaretin zamanlaması dikkat çekti

Lyubimova’nın Pyongyang ziyareti, Kuzey Kore'nin Kalma Yarımadası'nda 20 bin kişilik yeni bir turizm kompleksinin açılışının hemen ardından gerçekleşti. Uzmanlar, bu zamanlamanın tesadüfi olmadığı görüşünde. Zira, kültürel açılımın bir sonraki adımının Rus turistlerin ülkeye çekilmesi olabileceği belirtiliyor. Bu da, döviz kazancını artırmak isteyen Kuzey Kore için stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Kuzey Kore ile Rusya arasında son dönemde artan siyasi ve askeri temaslar, şimdi kültürel alanda da kalıcı köprüler inşa etme hedefiyle derinleşiyor. Yeni anlaşma ve yüksek düzeyli temaslar, iki ülke ilişkilerinde farklı bir dönemin habercisi niteliğinde.