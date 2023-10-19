Malatya’da 7 kadının girişimiyle kurulan Kadın Kooperatifi tarafından üretilen çilekte sezonun son hasadı yapılıyor. Kale ilçesinde 7 kadının girişimleriyle üç yıl önce kurulan 3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından 30 hektarlık bir alanda üretimi yapılan çilekte sezonun son hasadı yapılıyor. Hasadı yapılan son mahsuller ise bir kilogramlık şeffaf plastik paketlerde 50 TL’den satışa sunuluyor.



Kiralanan 30 hektarlık bir alanda üretim yaptıklarını kaydeden 3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Sibel Altınok, “Yıl içerisinde bir çok defa hasadı yapılabilen albion türü çilek üretiyoruz. İlkbaharda başlayan hasat sonbahara kadar sürüyor. Bahar aylarındaki hasatlar daha verimli olurken, bir süre ara verilen hasat sonbahara kadar devam eder. Bugünlerde hasadın sonundayız. Kalabalık bir şekilde çalışıyoruz. Çileklerimize çok fazla talep var siparişlere yetişemiyoruz. Satışlarımız perakende ve toptan şeklinde” dedi.

Üretim yaparak aile ekonomisine de katkı sunduklarını aktaran kooperatif üyesi Sevgi Altınok ise “Kooperatifimiz üç yıl önce kuruldu. Üç yıldır bölgede çilek üretimi yapıyoruz. Mayıs ayında başlayan hasat sürecimiz Kasım ayının sonuna kadar devam ediyor. Verim yüksek satışlarımız devam ediyor siparişlere yetişemiyoruz” diye konuştu.