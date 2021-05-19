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Başkanlardan esnaf ziyareti

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte esnaf ziyareti yaparak sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

KİLİS 19.05.2021, 14:50
Başkanlardan esnaf ziyareti

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte esnaf ziyareti yaparak sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

Belediye Başkanı Ramazan ile İl Başkanı Karataş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Cumhuriyet Meydanında düzenlenen program sonrası Cumhuriyet Caddesinde bulunan esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinlediler. Esnaflarla sohbet edin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Belediye Başkanı Ramazan ile İl Başkanı Karataş, esnafın taleplerini alarak, belediye ile ilgili olan konularda talimat verdi.

Cumhuriyet Caddesi esnafı ise özellikle cephe giydirme çalışmaları için teşekkürlerini ifade ettiler.
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