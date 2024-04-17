KCS Dış Ticaret Genel Müdürü Murat Turhan, fuar hakkında yaptığı açıklamada şirketin büyüme stratejisi ve gelecek planları hakkında bilgi verdi. Turhan, Automechanika Astana’nın yedek parça sektöründe büyük önem taşıdığını vurgulayarak; "Automechanika fuarları sektördeki önemli etkinlikler arasında yer alıyor. Her yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısı, fuarların potansiyelini ortaya koyuyor. Automechanika Astana da bu fuar serilerinde oldukça önemli bir yere sahip." dedi. Automechanika Astana’ya katılımlarının kendilerine sağladığı faydalardan da bahseden Turhan, hızla büyümeye devam ettiklerini ve yeni ticari ilişkiler kurduklarını, fuar katılımlarında asıl olarak KCS Dış Ticaret ve PAKCS’ın uluslararası bilinirliğini ve müşteri portföyünü genişletmeye odaklandıklarını ifade etti.

MÜŞTERİ İÇİN ÇÖZÜM ORTAĞI

KCS Dış Ticaret'in müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için fırsatlar aradığını ve Automechanika fuarlarının bu noktada önem arz ettiğini vurgulayan Turhan, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak iş ortaklarımızın rahatlığını sağlamak bizim önceliklerimizden biri. Bu noktada Automechanika Astana, KCS Dış Ticaret’in Orta Asya bölgesindeki büyüme stratejileri ve hedefleri doğrultusunda oldukça önem arz ediyor. Her geçen yıl, KCS olarak ürün ve müşteri portföyümüzü genişleterek ihracata olan ilgimizi artırıyoruz. Müşteri odaklı bir yaklaşımla, PAKCS ürün ailesiyle çözüm ortağı olma konumumuzu güçlendiriyoruz. Müşterilerimizin her talebini karşılayabilme esnekliğine sahibiz ve geniş ürün yelpazemizle ihtiyaçlarına uygun çözümleri sunuyoruz. Bu nedenle iş ortaklarımız, KCS ile çalışmanın bir çözüm anahtarı olduğunu keşfediyorlar. KCS Dış Ticaret olarak PAKCS markamızın uluslararası pazarlardaki varlıklarını güçlendirmeye tüm hızıyla devam edeceğiz.” dedi.