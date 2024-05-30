. Bu kapsamda sektörün en büyük otobüs fuarı olan Busworld 2024’te yenilikçi ürün gamıyla katılım sağlayan Karsan, hidrojen, elektrikli ve otonom sürüş gibi yenilikçi teknolojileriyle dikkatleri üzerine çekti. Fuarın Karsan için oldukça verimli geçtiğini söyleyen Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonumuz ve Karsan Electric e-VOLUTION yolculuğumuz kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Elektrikli ilk modelimizi pazara sunduktan sadece 3 yıl sonra, 6 metreden 18 metreye kadar tüm boyutlarda elektrikli araç sunabilen ilk marka olduk. Ayrıca şu anda toplu ulaşımda elektrikli, hidrojen ve otonom teknolojilerini aynı anda sunabilen tek Avrupalı markayız. Bugün itibarıyla 23 ülkede 1100’den fazla elektrikli Karsan dünya halklarına çevre dostu ve yüksek konforlu hizmet veriyor. Elektrikli araçlarımızla şimdiden 160 milyon kilometreyi aşan bir deneyime ulaştık. Bu da hem mevcut araçlarımızı hem de yeni araçlarımızı geliştirmek için bize rehber oluyor. Hedefimiz endüstrimizde küresel bir mobilite lideri olmak, Karsan’ı global bir marka yapmak. Bu yıl elektrikli alanda büyüme hızımızı artırarak zirvedeki konumumuzu korumayı hedefliyoruz. Ayrıca Japonya pazarının ardından diğer sağdan direksiyonlu ülkeleri de gündemimize aldık. Bu kapsamda sağdan direksiyonlu e-JEST’i bu yıl sonunda İngiltere pazarına sunmayı planlıyoruz” dedi.

Avrupa başta olmak üzere dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, yeni teknoloji ve üretim gücünü sektörün önde gelen fuar ve organizasyonlarında tüketicilerin beğenisini sunmaya devam ediyor. Toplu ulaşımdaki inovasyon gücü ve kusursuz hizmet anlayışıyla Avrupa’nın en çok tercih edilen araçlarını geliştiren Karsan, sektörün en büyük otobüs fuarı olan Busworld 2024’te geniş ürün gamı ve çözümleriyle yer aldı. Yoğun bir katılıma sahne olan ve İstanbul’da gerçekleştirilen fuarda Karsan, geleceğin teknolojisiyle donatılmış, çevre dostu modelleri Otonom e-ATAK, hidrojen teknolojisinin toplu ulaşımdaki en verimli halini temsil eden e-ATA HYDROGEN ve sağdan direksiyonlu yeni e-JEST ile gövde gösterisi yaptı.

Karsan elektrikli dönüşümde Türkiye’de de öncü!

Karsan, Busworld’de sergilediği hidrojen, elektrik ve otonom teknolojilere sahip araçlarıyla sektördeki tüm yenilikleri bir araya getirerek büyük ilgi topladı. 1100’den fazla aracıyla dünya halklarına çevreci ve sürdürülebilir ulaşımın konforunu yaşatan Karsan, sadece uluslararası arenada değil, ülkesinde de öncü rolünü sürdürüyor. Avrupa’dan sonra Türkiye'de de toplu ulaşımda elektrikli dönüşüm için harekete geçen Karsan, 66 adetlik elektrikli araç teslimatıyla bu alandaki liderliğini pekiştiriyor. Son olarak Aselsan'a 60 adet e-JEST teslimatı gerçekleştiren Karsan, İTÜ ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de 2 adet Otonom e-ATAK aracını çalıştırıyor. Karsan, Antalya ve Bursa’nın ilk elektrikli toplu ulaşım araçları olan 8 metrelik e-ATAK ve 12 metrelik e-ATA ve modelleriyle de bölge ulaşımına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Fuarın Karsan için oldukça verimli geçtiğini söyleyen Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, 60 yıllık otomotiv deneyimi ve 2 bin 600 kişilik çalışma ekibiyle “start-up” ruhuyla hareket ettiklerini ifade etti. Şirket olarak şehir içi taşımacılığın geleceğinde öncü ve lider olma yolunda büyük adımlar attıklarını vurgulayan Muzaffer Arpacıoğlu, “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonumuz ve Karsan Electric e-VOLUTION yolculuğumuz kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Elektrikli ilk modelimizi pazara sunduktan sadece 3 yıl sonra, 6 metreden 18 metreye kadar tüm boyutlarda elektrikli araç sunabilen ilk marka olduk. Bugün itibarıyla 23 ülkede 1100’den fazla elektrikli Karsan dünya halklarına çevre dostu ve yüksek konforlu hizmet veriyor. Elektrikli araçlarımızla şimdiden 160 milyon kilometreyi aşan bir deneyime ulaştık. Bu da hem mevcut araçlarımızı hem de yeni araçlarımızı geliştirmek için bize rehber oluyor” dedi.

Eksi 25 derecede bile yolcu taşıyoruz!

Karsan’ın Avrupa’daki başarılarıyla tanınan bir marka haline geldiğine işaret eden Muzaffer Arpacıoğlu, şöyle devam etti: “2019’da Avrupa pazarına giriş yaptık ve bu 5 yıllık süreçte aralıksız olarak büyüyoruz. Geçen yıl Avrupa elektrikli otobüs pazarında 6’ncı sıraya yükseldik. Sınıfının öncüsü olan e-JEST, yüzde 29’luk pazar payıyla son 4 yıldır üst üste Avrupa’da elektrikli minibüs pazarının lideri. Aynı şekilde son 4 yıldır Avrupa’da elektrikli midibüs segmentinin lideri olan 8 metrelik e-ATAK modelimiz de yüzde 24’lük paya sahip. Öte yandan Otonom e-ATAK modelimiz ilkleri başarmaya devam ediyor. Aracımız Avrupa’da tünelden geçebilen ilk sürücüsüz araç olurken bugüne kadar 27 bin yolcu taşıdı. Otonom araçlarda 75 bin kilometreyi aşan sürüş gerçekleştirdik ve bunu -25 derece gibi zorlu hava şartlarında bile deneyimleme fırsatı yakaladık. Bugüne kadar Amerika, Romanya, Fransa, Norveç, Finlandiya ve Türkiye olmak üzere farklı şehirlerde 8 ayrı Otonom e-ATAK projesini devreye aldık. En büyük modelimiz olan 18 metrelik e-ATA da İtalya ve Romanya’da segmentinin lideri konumunda. Bugüne kadar Avrupa’dan 184 adet e-ATA siparişi aldık ve bunun 106 adedini şimdiden teslim etmiş durumdayız. Yıl sonuna kadar kalan 78 aracımızı da teslim etmiş olacağız.”

Karsan geleceğin mobilitesini şekillendiriyor!

Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan'ın sadece araç üretmediğini, aynı zamanda geleceğin mobilite teknolojilerini kullanarak yenilikçi mobilite çözümleri geliştirdiğini belirtti. Arpacıoğlu, "Geleceğin mobilitesini inşa etmek üzere her geçen gün teknolojilerimizi yeniliyor, iyileştiriyor ve geliştiriyoruz. Bu doğrultudaki yeniliklerimizden, 'Platooning' ve 'Remote Driving' Otonom e-ATAK aracımızda ADASTEC iş birliği ile devreye aldığımız özelliklerimiz" dedi. Platooning teknolojisinin avantajlarını vurgulayan Arpacıoğlu, "Platooning teknolojisi, 8 metrelik 2, 3 ya da daha fazla Otonom e-ATAK’ın yoğun saatlerde 16 metre veya 24 metre uzunluğunda, hayali körüğe sahip tek bir otobüsmüş gibi çalışmasına olanak sağlıyor. Operatörler, büyük körüklü bir otobüs almak yerine senkronize hareket eden 2 veya 3 Otonom e-ATAK’ı bu özellikle çalıştırarak aynı yolcu kapasitesine hatta daha fazlasına sahip olabilecek. Bu sayede yoğun saatlerde arka arkaya kullanım yapılabilecekken, daha az kalabalık saatlerde aralıklı kullanım gerçekleştirerek enerji tüketiminden tasarruf edilebilir. Uzaktan Sürüş teknolojisi ise beklenmedik durumlarda araca anında müdahale edilmesine olanak tanıyor, böylece güvenlik sürücüsü maliyetini ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Karsan'ın ısı pompası teknolojisi ile daha verimli araçlar

Elektrikli araçlarda verimliliği artırmak için geliştirilen yeni teknolojilerden bahseden Arpacıoğlu, "Isı pompası teknolojisini -25 derecede çalışacak şekilde geliştirdik. Bu sayede e-ATA serimizde enerji tüketimini %80 azaltarak daha uzun menzil sunuyoruz. Ayrıca araçlarımızın ağırlığını azaltma çalışmalarıyla 12 metrelik e-ATA aracımızı 2025'te 900 kilogram hafifleteceğiz. Bu iyileştirmelerle e-ATA modelimiz, sınıfının en iyi enerji tüketimi ve yolcu kapasitesini sunacak" dedi.

Sağdan direksiyonlu e-JEST’te yeni hedef İngiltere!

Karsan’ın Avrupa’da olduğu gibi Kuzey Amerika’dan Japonya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada tercih edilen bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Kuzey Amerika pazarında kısa sürede önemli ilerlemeler kaydettik. Şu anda Kanada ve ABD’de hizmet vermek üzere 153 adet e-JEST aracımızın Kuzey Amerika’ya teslimatını gerçekleştirdik. Ayrıca geçtiğimiz yılın sonunda ilk sağdan direksiyonlu e-JEST’i de Japonya pazarına sunarak, Japonya’nın ilk elektrikli Avrupalı otobüs markası olduk. Japonya bizim için sağdan direksiyonlu model ihraç ettiğimiz ilk pazarımız oldu. Son aracımız olan 12 metrelik e-ATA HYDROGEN ile Avrupa’da bir ilki daha gerçekleştirdik. 500 kilometreyi aşan menzili ve 95 yolcu kapasitesiyle sınıfının en iyi özelliklerine sahip olan aracımız, sadece 7 dakikalık dolum hızıyla da dikkat çekici bir performans sunuyor” diye konuştu.

Müşterisi Neredeyse, Karsan Orada!

Karsan olarak elektrikli mobilite alanında global bir marka olma yolunda hızla ilerlediklerini ifade eden Muzaffer Arpacıoğlu, “Misyonumuz müşterilerimize satış sırasında yenilikçi ürünleri sunarken, satış sonrasında da en iyi deneyimi sunmak. Bu nedenle de ‘Sen neredeysen biz ordayız’ sloganı ile müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her zaman yanında oluyoruz. Teknik eğitimlerimiz, online yardım masamız, 7/24 uluslararası çağrı merkezimiz, özel satış sonrası takımlarımız ve uzaktan diyagnoz sistemimizle müşterilerimizin ihtiyaç duydukları anda destek oluyor ve çözüm sunuyoruz. Almanya, Bursa ve son olarak İtalya'da kurduğumuz yedek parça depolarımızla sevkiyatları hızlandırdık. Hedefimiz toplu ulaşımda global ölçekte mobilite lideri olmak. Bu yıl büyümemizi sürdürerek hedef pazarlarımızdaki lider konumumuzu korumayı hedefliyoruz. Ayrıca Japonya pazarının ardından diğer sağdan direksiyonlu ülkeleri gündemimize aldık. Bu kapsamda sağdan direksiyonlu e-JEST’i bu yıl sonunda İngiltere pazarına sunmayı planlıyoruz” dedi.