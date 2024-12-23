Modern Altyapı ile Turizme ve Ekonomiye Destek

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, göreve geldikten sonra beldenin altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız verdi. Asbestli borular ve yetersiz kanalizasyon hatlarının tamamen değiştirildiğini belirten Elbi, Karabiga’nın 70 yıllık altyapı sorunlarının çözüldüğünü vurguladı. Altyapısı tamamlanan bölgelerde 5 bin metrekarelik taş döşeme çalışmaları yapıldı. Ayrıca, 112 Acil Sağlık Merkezi’nin hizmete girdiği beldede, Haziran 2025’te 250 kişilik Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu’nun da açılması planlanıyor.

Liman Projesiyle Genişleyen Kapasite

Yeni Karabiga Limanı, mevcut limanın kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Şu an yalnızca 3 tonluk gemilerin yanaşabildiği mevcut liman, proje tamamlandığında 10 bin tonluk gemilere hizmet verebilecek. Projenin detayları arasında:

900 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde mendirek.

Gümrüklü liman ve deniz otobüsü yanaşma rampası.

40-50 yat kapasiteli yat limanı ve sosyal alanlar.

Balıkçılar için büyütülmüş barınak ve mezat alanları.

Bu yatırımla, balıkçı barınağının kapasitesi artırılırken, lüks yatlar da limana yanaşıp kış aylarında konaklayabilecek. Bölgedeki deniz ticaretinin büyümesine paralel olarak fabrikalar ve organize sanayi bölgeleri de deniz taşımacılığından daha fazla yararlanabilecek.

Bölge Ekonomisi İçin Büyük Fırsat

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, projeyi şöyle değerlendirdi:

“Karabiga Limanı, yalnızca beldemize değil, tüm bölgeye değer katacak. Fabrikalar ve organize sanayi bölgeleri için büyük kolaylık sağlayacak. En yakın liman Bandırma’da ve bu liman artık bölgedeki yük trafiğini karşılayamaz hale geldi. Yeni limanımızın tamamlanmasıyla birlikte Karabiga, deniz taşımacılığı için stratejik bir nokta haline gelecek.”

Bakanlık Desteğiyle Proje Hızlanıyor

Liman projesi için Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşen Başkan Elbi, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’in de destekleriyle sürecin hızlandığını belirtti. Bakanlık düzeyinde yapılan görüşmelerde projenin ya devlet desteğiyle ya da yap-işlet-devret modeliyle tamamlanacağı ifade edildi.

Bölgenin Geleceğine Açılan Kapı

Karabiga Limanı, beldeyi yalnızca ekonomik olarak değil, turizm açısından da cazip hale getirecek. Lüks yat limanı ve sosyal alanlarla bölgenin turizm potansiyeli artırılacak, mavi bayraklı plajlarıyla ünlü Karabiga, yerli ve yabancı turistler için bir cazibe merkezi haline gelecek.

Bu kapsamlı proje, Çanakkale’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında bir dönüm noktası olarak görülüyor.