Türkiye'den başlayıp Orta Asya ve Çin'e kadar uzanan ve tarihi İpek Yolu'nu kapsayan Orta Koridor, ticarette hala stratejik önemini koruyor. Türkiye, coğrafi konumu ve altyapı olanaklarıyla Orta Koridor yolunun en önemli oyuncusu konumunda bulunuyor. Doğru yükü, doğru araçla, doğru zamanda buluşturan dijital lojistik platformu Kamion, uluslararası kara taşımacılığı hizmetiyle şirketlerin yurtdışı lojistik çalışmalarının, özellikle Orta Koridor’daki taşıma maliyetlerinin azalmasına, operasyonlarını daha verimli ve karlı bir şekilde yönetmenlerine destek oluyor.

“Ciromuzun yüzde 30’unu uluslararası taşımacılıktan elde ediyoruz”

2023 cirosunu bir önceki yıla göre 4’e katlayan ve bünyesinde 16 binden fazla kamyon bulunan Kamion’un Kurucusu Berkay Adlım uluslararası kara taşımacılığına başlamalarına ilişkin açıklamasında şunları söyledi; “Kamion olarak, yakın zamanda Orta Koridoru da beslemesi adına uluslararası kara taşımacılığına adım attık. Şu anda mevcut müşterilerimizin yüzde 20’sinin uluslararası yüklerini de taşıyoruz. Yakın zamanda başlamamıza rağmen bugün ciromuzun yüzde 30’u uluslararası taşımacılıktan geliyor. Her geçen gün büyüttüğümüz taşıyıcı ağımız ve dijital lojistik altyapımız sayesinde şirketlerin tedarik zincirlerine verim, görünürlük ve kontrol kazandırıyoruz. Ayrıca, uygulamamızda yer alan tüm şirketler, 7/24 Telefon Desteği ile her an her yerden ekibimize ulaşarak destek alabiliyor.”

Yollarda yükü olmadan dolaşan kamyonların hem ekonomiye hem çevreye büyük zarar verdiğine dikkat çeken Adlım “Ürün geliştirme uzmanlığımız, operasyonel mükemmeliyete verdiğimiz önem ve kuvvetli ekip kültürümüz ile ilerleyen dönemlerde pek çok dikeyde büyümemizi sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.