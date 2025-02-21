Bu kriterler, kadınların sahip olduğu, liderliğindeki veya yönettiği işletmelerin mülkiyet, yönetim ve kontrolünün kadın girişimcilerde olduğunun belirlenmesine yönelik unsurları içeriyor. KAİSDER, kadın girişimciliğini destekleyen toplumsal cinsiyet eğitimi veren sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor ve bu eğitimlere hız vermiş durumda.

Toplantıda Belgelendirme Kriterleri Üzerine Değerlendirmeler Yapıldı

TSE Ankara Hizmet Veri Belgelendirme Müdürü Kürşat Bacanlı’nın katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, belgelendirme kriterlerinin maddeleri tartışıldı ve öneriler geliştirildi. Çalıştaya katılan Ticaret Bakanlığı İhracatı Geliştirme Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Müge Yaşar Eliuz Kum, belge sahibi kadın girişimcilere ihracatını artırma konusunda yüzde 20 ek destek sağlandığını hatırlatarak bu desteğin avantajlarını aktardı.

KAİSDER Üyeleri Kriterler Üzerine Katkıda Bulundu

KAİSDER üyeleri, toplantı öncesinde kriterlerle ilgili hazırlık yaparak sürece katkıda bulundular. Kürşat Bacanlı, belgelendirme süreci hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi ve belgenin sağlayacağı avantajları katılımcılara aktardı. Üyeler, mevcut kriterler ve puanlama sistemi üzerine önerilerini dile getirerek, düzenlemelerin iyileştirilmesine yönelik somut fikirlerini paylaştılar. Yapılan anketlerle kadın girişimcilerin mevcut durumu analiz edilerek, daha etkili kriterler önerildi.

Kadın Girişimcilik Belgesi ile Ek Avantajlar Sağlanacak

Kadın Girişimcilik Belgesi, kriterleri yerine getiren firmalara finansa erişim konusunda avantajlar sağlıyor. Ayrıca, bu belgeyi alan firmalar için devletin farklı uygulamalarında iş birlikleri ve yeni fırsatlar sunulması için istişare toplantıları düzenleniyor. Belge sahibi kadın girişimcilerin daha fazla fırsata ulaşması bekleniyor.