"Konut Temel Bir İnsan Hakkıdır"

Başkan Dr. Cemil Tugay, proje tanıtımında yaptığı konuşmada konutun sadece bir yatırım aracı değil, temel bir insan hakkı olduğunun altını çizdi. Konut krizine çözüm getirmeyi amaçladıklarını belirten Tugay, "Konut bir lüks, yatırım aracı ya da rant kapısı değildir. Konut temel bir insan hakkıdır. Bu projeyle İzmirlilere ev sahibi yapmayı hedefliyoruz" dedi. İzmir’in Türkiye’ye örnek olacak bir proje gerçekleştireceğini belirten Tugay, sosyal konutların, devletle halkın güven ve dayanışma içinde yeniden buluşmasını sağlayacağını ifade etti.

Egeşehir Menemen Konutları: Uygun Fiyatlar ve Kolay Ödeme Seçenekleri

Egeşehir Menemen Konutları, sadece konut inşa etmekle kalmayıp, aynı zamanda geniş sosyal alanlar, yeşil alanlar, spor tesisleri ve çocuk oyun parkları gibi imkanlar sunarak, sakinlerine kaliteli bir yaşam alanı yaratmayı amaçlıyor. Proje kapsamında 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler yer alacak ve ödeme kolaylıklarıyla, ev sahibi olmayı zorlaştıran yüksek maliyetler ortadan kaldırılacak.

Proje Detayları:

İlk Etapta 3.100 Konut: 400 dairelik 1. Etap, Mayıs 2025’te temeli atılacak ve Mayıs 2027’de teslim edilecek.

400 dairelik 1. Etap, Mayıs 2025’te temeli atılacak ve Mayıs 2027’de teslim edilecek. Yeşil Alan ve Sosyal Donatılar: 350 bin metrekarelik inşaat alanında, 45 bin metrekarelik sosyal ve yeşil alan, 115 bin metrekarelik rekreasyon alanı, spor alanları, sağlık birimleri ve kreş hizmetleri gibi donatılar yer alacak.

350 bin metrekarelik inşaat alanında, 45 bin metrekarelik sosyal ve yeşil alan, 115 bin metrekarelik rekreasyon alanı, spor alanları, sağlık birimleri ve kreş hizmetleri gibi donatılar yer alacak. Uygun Fiyatlar ve Esnek Ödeme Planları: 1+1 daireler 15 bin TL’den, 2+1 daireler 22 bin TL’den ve 3+1 daireler 28 bin TL’den başlayan taksitlerle satışa sunulacak. Ayrıca, asgari ücrete endeksli ödeme planları ve çeşitli taksit seçenekleri sunulacak.

Başvuru Süreci ve Öncelik Kriterleri

Başvurular 5 Mart itibariyle başlayacak ve başvuru süresi bir ay sürecek. Başvurular, sosyal konut için belirlenen öncelik kriterlerine göre değerlendirilecek. İzmir’de ikamet süresi, engelli bireyler, şehit yakınları, gazi bireyler ve çocuklu aileler gibi özel durumlar, başvurularda öncelik sağlayacak.

Sosyal ve Ekonomik Etkiler

Proje, İzmir’in sosyal yapısını güçlendirirken, aynı zamanda kentin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde hayata geçirilecek. Ayrıca, bölgedeki ulaşım altyapısı ve sosyal hizmetler de güçlendirilecek, böylece sakinler sağlık, eğitim, ulaşım ve ticaret hizmetlerine hızlıca erişebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle sadece konut yapmayı değil, aynı zamanda güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmaya odaklanıyor. Egeşehir Menemen Konutları, Türkiye’ye örnek olacak bir sosyal konut vizyonu sunuyor.