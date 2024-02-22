Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı son çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 1,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,4 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 109,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 109,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 104,6, inşaat sektöründe yüzde 135,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 110,3 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 0,6 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,1 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 16,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 16,6, inşaat sektöründe yüzde 18,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 15,6 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 108,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 108,7, inşaat sektöründe yüzde 116,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 109,4 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 106,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 106,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 107,0, inşaat sektöründe yüzde 114,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 107,3 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 119,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 119,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 117,5, inşaat sektöründe yüzde 124,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 121,6 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 16,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,5, inşaat sektöründe yüzde 17,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,1 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 16,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,9, inşaat sektöründe yüzde 17,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,4 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 15,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 15,9, inşaat sektöründe yüzde 18,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,4 arttı.