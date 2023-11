Açılış konuşmasının Slimstock Türkiye Ülke Müdürü Songül Sezer ve LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan tarafından yapıldığı ödül töreninde moderatörlüğünü ise LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş üstlendi.

Slimstock Türkiye Ülke Müdürü Songül Sezer konuşmasında; “2013 yılında Slimstock ve LODER’le birlikte Tedarik Zinciri Yönetiminin önemini duyurmak amacıyla Tedarik Zinciri yöneticilerinin ve yürütmüş oldukları projelerin daha görünür kılınması gerektiğine inanarak çalışmalara başladık. Ve Lojistik Deneği LODER’le birlikte Tedarik Zinciri Kulübünü kurduk. 2014 yılında ilk kez “Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” ödül törenini düzenledik. Bu yıl da 9. kez sektörün önemli isimlerini ve onların değer yaratan projelerini kamuoyuyla paylaşacağız. Bizleri bu yolda yalnız bırakmayan Tedarik Zinciri liderlerine sonsuz teşekkür ederim.’’

Her yıl törende sunulan projelerin hem ülkemize hem de dünyanın geleceğine katkı sağladığına değinen Sezer sözlerine şölye devam etti: ‘’Sunulan projelerin ülke ekonomisine sağladığı tasarrufları, çevreye katkıları, teknolojik alt yapılar ve dijitalleşme konusunda sektörlerine örnek teşkil ettiğini göz önünde bulundurursak bu konuda ciddi bir işe imza attığımızı söyleyebiliriz. Bunların yanı sıra son dönemde yaşanan teknolojik gelişmeler, dünyanın alışagelenden tamamen farklı bir seyirde ilerlemesini hızlandırıyor. AI Chatbots, IoT, Otonom Araçlar, Bulut Platformlar, Büyük Veri kümelerinin gerçek zamanlı olarak işlenmesi gibi daha birçok teknolojik gelişmenin günümüzde ve yakın gelecekte her alanda oluşturacağı hızlı değişimler bizleri bekliyor. Teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen ve değişime zorlanan alanların başında ise Tedarik Zinciri Yönetimi geliyor. Bizlerde Slimstock olarak bu değişime ayak uyduruyoruz ve her geçen sene bu konuda kendimizi geliştirerek hizmet verdiğimiz markalara destek oluyoruz.’’

LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan da konuşmasında şunları söyledi: ‘’Tedarik Zinciri Yönetiminin başta dünyadaki daha sonra da Türkiye'deki önemini vurgulamak ve değerli yöneticilerimizin çalışmalarını görünür kılmak için bu ödül törenini düzenlemekteyiz. Genel anlamda Tedarik Zinciri Profesyonelleri Kulübü olarak yılda 3- 4 tane etkinliğimiz oluyor ama yıl sonuna doğru gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimiz aslında diğer etkinliklerimizin finalizasyonu niteliğinde oluyor. Sürecimiz 3- 4 aylık bir periyodu kapsıyor. Özellikle çok detaylı çalışmalar sonucunda firmaların Tedarik Zinciri yöneticileriyle ilgili bir liste oluşturuluyor. Hem o liste üzerinden değerlendirmeler başlıyor, hem de kendisi aday olan ya da aday gösterilen yöneticilerimiz olabiliyor. Projelerin değerlendirilmesi sonucunda liste belli bir final noktaya ulaşıyor. Bu yılki bu listenin oluşturulmasında 5 kişi olarak jüride görev aldık. Sonuçta da bu yılın, ‘’Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri’’ni belirlemiş olduk. Geçtiğimiz yıllarda ve bu yıl listeye giren bütün Tedarik Zinciri profesyonellerimizi içtenlikle tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.”

LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ise konuşmasında şunları söyledi:’’ Dernek olarak misyonumuz, paydaşlarımızın Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi faaliyetlerini stratejik hedeflerine uygun gerçekleştirmelerini desteklemek ve sürdürülebilir kılmak. Bu bağlamda ülkemizde Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi faaliyetlerine yön veren lider bir kurum olmak amacıyla çıktığımız bu yolda Slimstock ile yaklaşık 10 yıldır bu özel töreni gerçekleştiriyoruz. Her geçen sene talebin arttığını görüyorum. Açıkçası bu beni çok mutlu ediyor. Demek ki hedefimize doğru adımlarla ilerliyoruz. Tedarik Zincirlerinin geliştirilmesinde önemli çalışmalardan biri de şirket hedef ve stratejileri ile uyumlu projeler yapmak ve hayata geçirmektir. Proje çalışmaları etkin ve verimli bir planlama, motivasyon, takım çalışması ve izleme gerektirir. Bu etkinlikte çok sayıda proje içinden “En Sürdürülebilir”, “En Teknolojik”, “En Yenilikçi” ve “En Etkin / Etkili” kategorileri bazında seçilmiş projeleri, proje sahiplerinden dinleyecek ve yılın en iyi Tedarik Zinciri projesini seçeceğiz.”

Ödül töreninin davetli konuşmacısı olan yazar ve eğitmen Kürşat Tuncel, 2024’ün yönetim ve liderlik gündemini katılımcılarla paylaştı. Tuncel, ‘’Günümüzün çalkantılı, belirsiz, krizlerle dolu, hızlı teknolojik gelişmelerin ve jenerasyonlar arası farkların etkisi altındaki iş dünyasında yöneticilerin yalnızca iyi birer idareci olma özelliğine sahip olmaları yeterli değildir. Günümüz yöneticilerinin aynı zamanda birer lider ve ekipleri için birer koç olmaları beklenmektedir. Üstlerindeki performans baskısı yüksek olan ve hızlı değişimlere uyum sağlamakta zorlanabilen yöneticilerin aslında yeniden temel bilgilere geri dönmesi gerekmektedir’’ diyerek konuşmasında önemli sorunlara nasıl cevap verebileceğini ortaya koydu.

Jüri heyetinde; LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan, LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, INSEAD Üniversitesi Tedarik Zinciri Yönetimi Programı Akademik Direktörü Prof. Dr. Enver Yücesan, Türk Hava Yolları CCO’su Turhan Özen ve Eğitmen Yazar Kürşat Tuncel yer aldı.

İşte 2023 Yılı Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri

Jürinin belirlediği bu yılki “Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” listesi alfabetik sıralama ile açıklandı. Ödül alan şirket ve temsilcileri şu isimlerden oluştu:

Ali AKÇAY (Eve Mağazacılık-Tedarik Zinciri Müdürü)

Murat AKTAŞ (Menderes Tekstil-Tedarik Zinciri Direktörü)

Mehmet Ali ASLAN (Şölen Çikolata-Tedarik Zinciri Direktörü)

Adem AYDIN (Hyundai Assan-Tedarik Zinciri Müdürü)

Berkay BOZKUŞ (Gensenta-Tedarik Zinciri Direktörü)

Deniz Murat ÇORABATIR (TotalEnergies-Operasyon ve Lojistik Direktörü)

İhsan Ömür DEMİR (Lazzoni-Tedarik Zinciri Direktörü)

Barış DEVRİMSEL(DowAksa-Tedarik Zinciri Direktörü)

Mert ERDOĞ (Betek Boya-Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı)

Sertaç HAMZA (McDonald's- Tedarik Zinciri Direktörü)

Erdal İMRE (Esan Eczacıbaşı- Kıdemli Tedarik Zinciri Müdürü)

Fatma IRK DURSUN (Kraft Heinz-Tedarik Zinciri Direktörü)

Bülent KARAKOYUNLU (Fasdat Gıda- Lojistik Müdürü)

Ayşegül KATAR (Panço-Tedarik Zinciri Direktörü)

Bahadır KEPENEK (Çimsa- Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı)

Cüneyt KOZLUCA (Kimberly Clark- Kıdemli Tedarik Zinciri ve Lojistik Operasyonları Müdürü)

Özlem Sinem NUMANOĞLU (BMC Savunma- Tedarik Zinciri Direktörü)

Hasan TÜRKAY (Continental Confectionery Company- Tedarik Zinciri Direktörü)

Ogün ÜSTÜN (Yazaki Otomotiv- Türkiye Lojistik Merkezi Müdürü)

Cem Sonat YÜKSEL (Vodafone- Tedarik Zinciri Direktörü)

Proje ödülleri de sahiplerini buldu

“Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” listesinde yer alan adaylar projeleriyle “En Sürdürülebilir”, “En Teknolojik”, “En Yenilikçi” ve “En Etkin / Etkili” kategorilerinde yarıştılar. “En Sürdürülebilir” proje dalında ödülü McDonald's Tedarik Zinciri Direktörü, Sertaç HAMZA kazandı. “En Teknolojik” proje ödülü Çimsa Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Bahadır KEPENEK’in, “En Yenilikçi” proje ödülü Kimberly Clark Kıdemli Tedarik Zinciri ve Lojistik Operasyonları Müdürü, Cüneyt KOZLUCA’nın oldu. “En Etkin / Etkili” proje ödülünü ise Yazaki Otomotiv Türkiye Lojistik Merkezi Müdürü, Ogün ÜSTÜN kazandı.

‘’Yılın Projesi’’ ödülü YAZAKİ OTOMOTİV’in oldu.

Törende “Yılın Projesi” de ödüllendirildi. Proje, salondaki katılımcıların oylarıyla belirlendi. Yılın Proje ödülü ise “Yazaki Türkiye Lojistik Hub’’ projesi ile Yazaki Otomotiv Türkiye Lojistik Merkezi Müdürü Ogün ÜSTÜN’ün oldu.