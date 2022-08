Spor İstanbul’dan çocukların keyifli vakit geçirdiği Doğa Kampı’na yoğun ilgi

Çocukların hem eğlenip hem de öğrenerek keyifli vakit geçirdiği Doğa Kampı günleri devam ediyor. Yaz tatiline giren çocuklar, Spor İstanbul tarafından Şile’de düzenlenen konaklamalı Doğa Kampı’nda doğa ile iç içe yaşayarak doğanın tadını çıkarıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, çocuklara yönelik eğlenceli etkinlik ve projelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl velilerin ve çocukların büyük beğenisini toplayan ve 4 bin 21 çocuğu ağırlayan Doğa Kampı etkinliği, okulların tatile girmesiyle birlikte bu yıl yeniden başladı. 9-15 yaş arası çocukların katılım sağlayabildiği Doğa Kampı, bu sene iki ay boyunca devam ediyor ve iki farklı lokasyonda gerçekleştiriliyor. 2021’den farklı olarak bu sene bir gece konaklamalı kamp da organize eden Spor İstanbul, 12-15 yaş arası çocukların katılabildiği bu kampı Şile’de düzenledi. Günübirlik kamplar ise Çekmeköy’de bulunan Nişantepe Orman Park’ta yapılırken çocuklara erken yaşta sorumluluk duygusu, takım ruhu ve sportif bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen Doğa Kampı, aynı zamanda çocukların teknik becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Doğa Kampı’nda verilen eğitimler çocuklara çevreye karşı duyarlı olmayı, kötü alışkanlıklardan uzak durmayı, dayanışma, hoşgörü ve yardımlaşmayı bir arada yaparak ve yaşayarak öğretiyor. Doğa Kampı kayıtları ’event.spor.istanbul’ adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Günübirlik ve konaklamalı kamp seçenekleriyle çocuklar keyifli vakit geçiriyor

Çocuklar doğa kampında birbirinden eğlenceli ve hareket dolu etkinlikler bekliyor. Günübirlik Doğa Kampı’nda; tırmanma, oryantiring, bisiklet, doğada yaşam ve drama eğitimleri veriliyor. Bunun yanı sıra çocuklar, macera parkı, survivor parkuru gibi çeşitli fiziksel aktivitelerle keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. Konaklamalı Doğa Kampı’nda ise navigasyon, periferik bakış, ateş yakma atölyesi, barınak atölyesi, doğada su üretme atölyesi, buz kırıcı aktivitesi, doğada kayıp vaka çalışması, doğada yaşıyoruz takım çalışması ve temel kampçılık eğitimleri veriliyor. Aileler, kamp noktalarını verilen link üzerinden Doğa Kampı’nda online izleme fırsatı yakalıyor.

“Amacımız ailelerin ve çocukların doğayla bir araya gelmesini sağlamak”

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur, “Çocuk etkinliği, bizim her zaman en heyecan duyduğumuz işler çünkü etki alanı çok geniş. Bizim 5-15 yaş arasında beraber olduğumuz çocukların davranış değişikliği onların bütün hayatını etkiliyor. Bu tek gece konaklamalı Doğa Kampı, geçen sene başladığımız bir günlük Doğa Okulu ile beraber ortaya çıktı. Geçen sene 3 bin çocuk ağırladık. Ebeveynlerden ve çocuklardan gelen geri bildirimlerle konaklamalı bir talep olduğunu anlayınca bu sene burayı tasarladık. Bu kampta 100 tane çocuğumuz var. Dönem boyunca toplam bin 600 çocuğu burada misafir etmiş olacağız. Çocuklar burada 2 gün geçiriyorlar en çok hoşlandığınız an hangi anda derseniz ‘gece yürüyüşüydü’ diyorlar. Yani çok az girdikleri ormanın içinde gece vakit geçirmek ve ateş böcekleri görmek onlarda unutulmaz izler bırakıyor. Çadır kurma, ateş yakma doğada yön bulma, su arıtma gibi çocukların doğada kendini daha rahat hissetmeleri için farklı bir modüler tasarladık. Gelen ebeveynler ve çocuklar çok mutlu. 2 günlük kamp için 50 TL alıyoruz. Bunun içinde burada aldıkları matarası, tişörtü, yemeği, çadır konaklaması aralarda verilen atıştırmalıklar her şey dahil. Amacımız İstanbul’da kalmak zorunda olan ailelerin ve çocukların doğayla bir araya gelmesini sağlamak. Kampa başvurular online üzerinde yapılıyor” dedi.

“En çok gece yürüyüşü etkinliğini beğendim”

Doğa Kampı’na katılan çocuklardan Burak Yasin Akpınar, “Doğa Kampı’na katıldığım için çok memnunum. Gerçekten çok iyi bir hizmet var. Ortam çok güzel. Ailem beni buraya kayıt ettirdi. Ben en çok gece yürüyüşü etkinliğini beğendim. Bence orman gece daha güzel.” diye konuştu.

Doğa Kampı katılımcılarından Cansu Çatnabacak ise, "Kampa gelir gelmez çadırları biz kurduk. Sonra obamıza isim bulduk. Ardından orman yürüyüşüne geçtik. Gece olduğunda hem ateş yaktık, hem de çeşitli etkinliklerle oynadık" dedi.