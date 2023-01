Said Ercan’ın “İnsanlığın Dijital Dönüşümü” adlı söyleşisi tam not aldı

Sultangazi Belediyesi, Âşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde, yazar Said Ercan’ı konuk etti. İnsanlığın Dijital Dönüşümü adlı söyleşi, seyirciden tam not aldı.

Sultangazi Belediyesi, tiyatro, seminer, söyleşi, sempozyum, konser, sinema gösterimi gibi bir çok etkinliği ilçe halkıyla buluşturmayı sürdürüyor. Türkiye’nin değerli ozanlarından birisi olan Âşık Veysel’in adını taşıyan kültür-sanat sezonu, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Bu kez yazar Said Ercan, Âşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde Sultangazililerle bir araya geldi. Sultangazi Etkinlik Salonu’ndaki İnsanlığın Dijital Dönüşümü adlı söyleşiye, vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Yazar Said Ercan, insanın dijital alanda yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm sürecinin bir parçası olduğunun altını çizdi. Ercan, her şeyin dijitale evrildiği bir dönemde kişilerarası ilişkilerin nasıl değiştiğini kendine has üslubuyla anlattı. Salondaki kalabalığın kuvvetli alkışını alan Ercan, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından programını sonlandırdı.