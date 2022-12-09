Maltepe Belediye Başkanı Kılıç: “Çocuklarımızın geleceği için bunları yapmak boynumuzun borcudur”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu çocuklarımızın geleceği için bunları yapmak boynumuzun borcudur. Yine taleplerimiz arasında olan Orhan Kemal Kütüphanesi’nin de açılışını Maltepe’de gerçekleştireceğiz" dedi.

Maltepe’ye yeni bir yaşam merkezi kazandırmak amacıyla yeni nesil kütüphane, kreş ve sağlıktan sosyal hizmete, kültürden istihdama, eğitimden spora birçok alanda kadınlara destek olacak İBB’nin kadın merkezi hizmete açıldı. Bu çerçevede İBB Muzaffer İzgü Kütüphanesi, Gülsuyu Fevzi Çakmak Yuvamız İstanbul ve İBB Kadın Gülsuyu’nın açılış töreni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlendi. Kürsü konuşmaları sonrası çocukların da eşlik etmesiyle kurdele kesimi gerçekleştirildi.

“Çok sayıda eğitimlerimiz de olacak”

Açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün Maltepe’de bir bilgi yuvası açacağız. Bununla ne kadar gurur duysak az. Gülsuyu’nda ilk şubesini açacağımız İBB Kadın markamızla, kadınların asıl sahibi olacakları mekanları ortaya çıkarıyoruz. Bu merkezlerimizde çok sayıda eğitimlerimiz de olacak. Meslek edindirme kurslarından sanat atölyelerine kadar birçok alan bulunacak" diye konuştu.

“Bunları yapmak boynumuzun borcudur”

Açılışa katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bizim altını çizdiğimiz konulardan biri kreşti. Her mahallede 1 kreş sözü vermiştik. Maltepe Belediyesi olarak, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun desteğiyle bu sayıların artıyor olmasının mutluluğunu yaşıyorum. Bu kreşlerden çıkan çocuklarımız çağdaş beyinlere kavuşacaklar. Bu çocuklarımızın geleceği için bunları yapmak boynumuzun borcudur. Yine taleplerimiz arasında olan Orhan Kemal Kütüphanesi’nin de açılışını Maltepe’de gerçekleştireceğiz” dedi.