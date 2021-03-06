Küçükçekmece’de sokak hayvanları için donanımlı merkez

Küçükçekmece Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi’nde sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi ile ilgili sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin ekipler, barınağın kapılarını basın mensuplarına açtı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Küçükçekmece Belediyesi hemen konuyla ilgili inceleme başlatırken, görüntülerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Öte yandan Rehabilitasyon merkezinin halka açık olduğu ve açık olduğu saatlerde isteyen vatandaşların merkezi ziyaret edebileceği de vurgulandı. Merkezde sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

“Merkezimiz tüm vatandaşlarımıza açıktır”

Merkezle ilgili açıklama yapan Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saniye Yıldız “Merkezimiz 8 bin metrekare alan bunun 2 bin metrekaresi kapalı alandan oluşmakta. İlk girişimiz de gözlem yeri olarak adlandırdığımız noktamızda veteriner hekimlerimiz tarafından hastalıklarına göre sınıflandırıldıktan sonra kafeslerine yerleştirilmektedir. Tüm hayvanlar hastalık durumlarına göre tekli olarak bulunmakta ve her bir vakanın kartları üzerinde yer almaktadır. 6 Veteriner hekim, 1 veteriner işleri şefi, 16 personelle hizmet vermekteyiz. Merkezimiz 2020 yılı Temmuz ayından itibaren Atakent mahallesine taşınmıştır ve bu hizmetin tamamını burada vermeye devam etmekteyiz. Biz sokak hayvanlarına hizmet ediyoruz. Hizmetlerimizin tamamı ücretsizdir. Her hangi bir vakayla karşılaştıklarında belediyelerimiz aramaları yeterli ve ekiplerimiz hızla olay yerine intikal edip yaralı hasta hayvanı alarak merkezimize getiriyor ve tedavisi başlıyor. Taburcu durumunda da ilgili kişiye teslimatı yapılmakta. Merkezimiz de 2 operasyon odası,2 muayene odası, 1 röntgen, laboratuvar olmak üzere tam teçhizatlı bir hastane standartları içerisinde yer almaktayız. Merkezimiz tüm hayvan severlerimize tüm vatandaşlarımıza belirli saatler içerisinde ziyarete açıktır. Bu saatlerde merkezlerimizi ziyaret edebilirler. İlgili arkadaşlarımız kendilerine eşlik edecekler sahiplenmek istiyorlarsa da lütfen rehabilitasyon merkezlerimizden sahiplenelim” diye konuştu.

2020 yılı içerisinde hizmete açılan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi ; 2 bin metrekare kapalı alan, 6 bin metrekare açık alan olmak üzere toplam 8 bin metrekare alan üzerine kurulmuş durumda Merkez de idari bina , hastane bölümü ( 2 operasyon odası, 2 muayene odası, görüntüleme odası, laboratuvar, eczane), kedi bakım ünitesi(250 kapasiteli) köpek yaşam alanı( 100 kapasiteli) , engelli kedi yaşam alanı(60 kapasiteli), kanatlı yaşam alanından oluşuyor.