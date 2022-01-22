Kartal Belediyesi kreşlerinde karne heyecanı yaşandı

Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler karnelerini aldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan kreş öğrencileri için tatil zili çaldı.

Yarıyıl tatilinin gelmesiyle birlikte Kartallı kreş öğrencileri karne heyecanı yaşadı. Kartal Belediyesi’nin kreşlerinde okuyan öğrenciler, ilk dönem karnelerini Kartal Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin elinden aldı. Karne günü için kreşlerini balonlarla ve süslemelerle bezeyen öğrencilerin heyecanı ise görülmeye değerdi. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları İmam Aydın, Hüseyin Tozkoparan, Ali Apaydın, Adem Uçar, Bayram Ali Baştan, Kartal Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz, Meclis Üyesi Şefik Özdemir ve Başkan Danışmanı Düzgün Çapar törene katılarak kreş öğrencilerinin sevincine ortak oldu. Şarkılar ve çeşitli etkinliklerin sunulduğu törende başkan yardımcıları, öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kartallı öğrencilere yarıyıl armağanı

Bu arada Kartal Belediyesi, yarıyıl tatilline giren öğrencileri unutmayarak, bir dizi etkinlik düzenledi. Soğanlık Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek olan Oyun Atölyesi, Akıl ve Zekâ Oyunları, Matematik Oyunları, Çorap Kukla Atölyesi ve Gölge Oyunu Atölyesi etkinlikleri ile çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de karnelerini alarak okula minik bir mola veren öğrencilere, "Ara tatilde tüm öğrencilerimiz ile ailelerine ve eğitimcilerimize iyi tatiller dilerim. Öğrencilerimiz için Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanemizde birbirinden güzel etkinlikler düzenledik. Tüm öğrencilerimize eğlenerek öğrenecekleri güzel bir tatil diliyorum" dedi.