banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Toptan ve perakende fiyatlar ne kadar arttı?
Toptan ve perakende fiyatlar ne kadar arttı?
Ahmet Davutoğlu'nun sağlığı hakkında yeni gelişme
Ahmet Davutoğlu'nun sağlığı hakkında yeni gelişme
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e:
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: "SEN KİMSİN LAN"
Kar İstanbul'un kapısına dayandı
Kar İstanbul'un kapısına dayandı

Esenyurt’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Esenyurt Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki aile sağlığı merkezleri, toplu taşıma araçları, durak ve ATM’ler gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

İSTANBUL 01.12.2020, 16:09
5
Esenyurt’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor
banner422

Esenyurt Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki aile sağlığı merkezleri, toplu taşıma araçları, durak ve ATM’ler gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yeniden yükselmeye başlayan korona virüs rakamlarının ardından, ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı aile sağlığı merkezleri, ATM’ler, İETT durakları ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı oluşturduğu ekiple Esenyurt genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren müdürlük, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak, tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. Müdürlük, ayrıca vatandaşların talebi üzerine bina içlerinde ve ofislerde de dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.

Ekipler, salgının olumsuz etkisini azaltmak için hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasaklarında da ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına devam edecek.
Yorumlar (0)
banner388
hafif yağmur