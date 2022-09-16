Esenyurt’ta 9 bin 500 öğrenciye kırtasiye ve gıda yardımı

Eğitim alanındaki çalışmalarıyla öğrencilere desteklerini sürdüren Esenyurt Belediyesi, 9 bin 500 öğrenciye kırtasiye ve gıda yardımında bulundu.

Esenyurt Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul heyecanı yaşayan öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı. Yapılan sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 9 bin 500 öğrenciye belediyenin sosyal yardımlarını yaptığı ESKART’lar dağıtılırken, ailelerine de gıda kolisi verildi. Öğrenciler, kendilerine verilen ESKART’lar ile anlaşmalı kırtasiyelere giderek okul alışverişlerini yapabilecek.