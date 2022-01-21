Esenlerliler hem geziyor hem öğreniyor

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen “Payitaht’ta Bir Gün” ile “Seyr-i İstanbul” kültür turları, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. İstanbul’u gezen Esenlerliler, keyifli vakit geçirmenin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleri de yakından tanıma imkanı buluyor.

Esenler Belediyesi, düzenlediği kültür turlarıyla vatandaşları şehrin güzelliğiyle buluştururken tarihi ve kültürel değerleri de görmesini sağlıyor. Kültür turları kapsamında Esenlerliler, “Payitaht’ta Bir Gün” gezisi ile Bahariye Mevlevihanesi, Aynalıkavak Kasrı ve Aziziye Sadabad Camii’yi her perşembe günü ziyaret ediyor. “Seyr-i İstanbul” kültür turuyla da her salı, cumartesi ve pazar günü 15 Temmuz Hafıza Müzesi, Çamlıca Camii ve Çamlıca Kulesi görülüyor. Kültür turlarına başvurular, belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

"Esenler’de oturmak bir ayrıcalıktır diyorum”

Esenler Belediyesi’nin sunduğu hizmetlere ilişkin konuşan Nazlı Gedik: “Esenler’de yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Belediyemizin daha öncesinde düzenlediği Eskişehir ve Konya gezilerine de katıldım. Bu gezilerde kültürel anlamda kendimizi geliştirme fırsatı elde ediyoruz. Yine bu etkinliklerde bizlere çok güzel ikramlar sunuyorlar, bizlerle yakından ilgileniyorlar. Geçtiğimiz hafta “Seyr-i İstanbul”a katıldım. Şimdi de “Payitaht’ta Bir Gün” programına katılıyorum. Böyle yerlere İstanbul trafiğinde, kendi imkanımızla gitmeye çok zorlanırdık. Farklı ilçelerde yaşayan arkadaşlarım bize çok özeniyor. Ben de onlara diyorum ki ‘Esenler’de oturmak bir ayrıcalıktır” dedi.

Nazlı Fatma Sur ise etkinliklerden memnun kaldığını söyleyerek: “Bu tarz kültür turlarını çok seviyorum. Bu turlarla yaşadığımız şehre aslında ne kadar uzak olduğumuzu anlıyoruz. Bu açıdan bizler için çok verimli geçiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Enes Coşkun ise kültür turları ile ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Belediyemizin diğer etkinliklerine de katılıyorum. Ailecek çok güzel aktiviteler oluyor bizim için. Bu nedenle bir sonraki ayın etkinlik takvimini iple çekiyoruz. Bu geziler de çok güzel geçiyor. Buralardaki güzelliklere şahit olmanın yanında rehberimiz bizlerle pek çok bilgi de paylaşıyor. Böylece tarihi ve kültürel değerlerimizi yakından tanıyoruz" diye konuştu.