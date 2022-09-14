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Başkan Öztekin hemşehrileriyle bir araya geldi
Kendisi de aslen Sivaslı olan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlut Öztekin, Yenikapı’da hemşerileriyle buluştu.
İSTANBUL 14.09.2022, 10:17
Kendisi de aslen Sivaslı olan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlut Öztekin, Yenikapı’da hemşerileriyle buluştu.
Sazıyla sözüyle, el sanatları ürünleriyle ve Sivas’ın yöresel lezzetleriyle Yenikapı’da Sivas tanıtım günleri yapıldı. Bu yıl 13.’sü gerçekleşen etkinliğe, başta Sivaslılar olmak üzere İstanbul’un her bölgesinden yoğun katılım vardı. İstanbul’da Sivaslıların yoğun bir şekilde bulunduğu ilçelerden olan Kağıthane’den de etkinliğe binlerce vatandaş katıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de etkinlikte il, ilçe ve köy stantlarını gezdi.
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