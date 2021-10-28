banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Bağcılar, İklim Değişikliği Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Bağcılar Belediyesi’nin de katılımıyla düzenlenen Temel Emisyon Envanteri Metodolojisi Çalıştayı’nda uzmanlar, iklim değişikliğini azaltma, sürdürülebilir kalkınma ve iklime dirençli şehirler oluşturma konusunda çözüm yolları aradı.

İSTANBUL 28.10.2021, 15:18
Bağcılar, İklim Değişikliği Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Bağcılar Belediyesi’nin de katılımıyla düzenlenen Temel Emisyon Envanteri Metodolojisi Çalıştayı’nda uzmanlar, iklim değişikliğini azaltma, sürdürülebilir kalkınma ve iklime dirençli şehirler oluşturma konusunda çözüm yolları aradı.

Çalıştayda, 2050 yılı için sıfır emisyon hedefine yönelik başlangıç çalışmaları konuşularak yol haritası belirlendi. Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen “Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi (EU4 Energy Transition Convenant of Mayors in the Western Balkans and Turkey) kapsamında Bağcılar’da önemli bir etkinlik düzenlendi. Holiday In Otel’de gerçekleşen Temel Emisyon Envanteri Metodolojisi Çalıştayı’na Avrupa Birliği, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortak finanse edilen dev proje için pilot belediye seçilen Bağcılar Belediyesi’nden uzmanlar da katıldı.

Yerli ve yabancı uzman isimler sunumlar yaptı

Proje kapsamında gerçekleştirilecek 6 çalıştay dizisinin ilk programında; EU4 Enerji Dönüşümü Projesi Türkiye Takım Lideri Daiva Matonien ile birlikte enerji ve iklim politikaları uzmanı, Sera gazı uzmanı, Enerji verimliliği uluslararası uzmanı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uzmanı, Uluslararası Sera Gazı emisyon uzmanı ve Enerji Verimliliği Uzmanı olan yerli ve yabancı isimler sunumlar yaptı. Ayrıca gözlemci belediyelerin konuyla ilgili verileri üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Gün boyu süren çalıştayda; iklim değişikliğini azaltma ve sürdürülebilir kalkınma konularında küresel ölçekte çözüm yolları arandı. 2050 yılı için sıfır emisyon hedefine yönelik başlangıç çalışmaları konuşularak yol haritası belirlendi.

Global düzeyde iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz etkilere karşı sıcaklık artışının 2050 yılında en fazla 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefleniyor. Bunun için sera gazı emisyonunun 2030’a kadar yüzde 40 azaltılması ve 2050’de de "net sıfır" hedefine ulaşılması gerekiyor. Bu kapsamda 100’ü aşkın ülke "karbon nötr" olmak veya "net sıfır" emsiyon hedefini benimsediklerini açıkladı.

Bağcılar Belediyesi de daha önce imzaladığı Başkanlar Sözleşmesi gereği ilçedeki karbondioksit salınımını 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı vadetmişti.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3