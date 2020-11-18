Bağcılar Belediyesi, “Siber Güvenlik Operasyon Merkezi” projesine Altın Karınca ödülü

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde Bağcılar Belediyesi, “Akıllı Şehir Uygulamaları” kategorisinde “Siber Güvenlik Operasyon Merkezi” projesiyle ödüle layık görüldü.

Yetkin yerel yönetimler ve yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir kentler oluşturma çabalarına katkıda bulunmak üzere iyi uygulama örneklerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla geleneksel hale gelen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nin bu yıl 8’incisi düzenlendi. Şişli’de gerçekleştirilen ve yerel yönetimler arasında “Belediyecilik Oscar”ı denilen ödül törenine birliğe üye belediye başkanları ve çok sayıda yerel yönetim temsilcisi katıldı.

Belediyeler karınca gibi çalışıyor

Programda belediyelerin gönderdiği projeler arasından 10 ayrı kategoride seçilen 52 başarılı proje ödüllendirildi. “Akıllı Şehir Uygulamaları” kategorisinde Bağcılar Belediyesi, “Siber Güvenlik Operasyon Merkezi” projesiyle ödüle layık görüldü. Ödülü Bağcılar Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Lokman Çağırıcı çalışma arkadaşlarıyla birlikte Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’den aldı.

Ödülü Bağcılar halkı adına alıyorum

Halkın belediyesi olma yolunda çalıştıklarını belirten Başkan Çağırıcı, “Bu ödül aynı zamanda emeğin ürüne dönüştüğünün de bir ifadesidir. Bağcılar Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bu ödülü aldık. Ödülü tüm mesai arkadaşlarım ve Bağcılar halkı adına aldığımı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Ödüllü proje “Siber Güvenlik Operasyon Merkezi”, yaşanabilecek tehdit ve saldırıların engellenmesi ve vatandaşların aldığı e-belediyecilik hizmetinin kesintisiz şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Ulusal güvenlik ve kamu güvenliğinde yeni teknolojileri benimseyen Bağcılar Belediyesi, hizmetlerin güvenli bir şekilde sağlanması için UITSEC işbirliğiyle BT altyapılarına içeriden ve dışarıdan 7 gün 24 saat gelebilecek siber saldırıları engelleyip verileri koruyan sağlayan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’ni kurdu.