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Ali Kuşçu Uzay Evi’nde online eğitimler başlıyor

Uzayı merak eden, problem çözmeyi seven, hayal gücü geniş çocukların bir araya geldiği Ali Kuşçu Uzay Evi’nde okullara yönelik çevrimiçi eğitimler başlıyor.

İSTANBUL 15.09.2021, 10:11
Ali Kuşçu Uzay Evi’nde online eğitimler başlıyor

Uzayı merak eden, problem çözmeyi seven, hayal gücü geniş çocukların bir araya geldiği Ali Kuşçu Uzay Evi’nde okullara yönelik çevrimiçi eğitimler başlıyor.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik program kapsamında öğrencilere uzay çalışmalarında ilkler, Güneş sistemi, takımyıldızlar ve gökyüzü, uzay istasyonunda astronotların yaşamı konularında eğitimler verilecek. Eylül ayı sonu itibarıyla başlayacak dersler hafta içi saat 10.00, 11.00, 14.00 ve 15.00 olmak üzere günde 4 seans olarak maksimum 40 dakika sürede gerçekleştirilecek. Randevu sistemiyle düzenlenecek çevrimiçi eğitimlerde, randevular yalnızca öğretmenler tarafından alınacak. Ücretsiz olan eğitimler tek seansta maksimum 50 öğrenci için yapılacak. Ayrıntılı bilgi veya randevu almak isteyenler 0212 440 15 66 numaralı telefonu arayabilecek.

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