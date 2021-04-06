Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın sendikalara ateş püskürdü!

Artan motosiklet kazaları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Yemeksepeti ve bünyesinde bulunan Banabi'nin birçok çalışanı DİSK çatısı altındaki Nakliyat-İş Sendikası'nda örgütlenmeye gitmişti. Ancak işçilerin sendikalaşma hareketine Yemeksepeti cephesi topyekün karşı çıkmıştı. Gelen baskıların ve artan taleplerin ardından Nevzat Aydın, çalışma koşulları ile ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Nevzat Aydın'ın açıklamaları şöyle;



Motorlu kurye arkadaşlarımızın standart sahip olduğu imkanlar:



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