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Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın sendikalara ateş püskürdü!
Yemeksepeti'nin kurucusu ve CEO'su Nevzat Aydın, şirketin sendikalaşmaya karşı yürüttüğü politikanın ardından gelen eleştirilere yanıt verdi. Aydın, moto kuryelerin olanaklarından bahsederek, "Sendikalar linç edeceklerine, teşekkür etsin" dedi
İş Dünyası 06.04.2021, 14:17
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Artan motosiklet kazaları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Yemeksepeti ve bünyesinde bulunan Banabi'nin birçok çalışanı DİSK çatısı altındaki Nakliyat-İş Sendikası'nda örgütlenmeye gitmişti. Ancak işçilerin sendikalaşma hareketine Yemeksepeti cephesi topyekün karşı çıkmıştı. Gelen baskıların ve artan taleplerin ardından Nevzat Aydın, çalışma koşulları ile ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Nevzat Aydın'ın açıklamaları şöyle;
Motorlu kurye arkadaşlarımızın standart sahip olduğu imkanlar:
- - Sektör standartlarının ciddi üzerinde maaş
- - Performans bazlı sipariş başına ekstra prim ücreti
- - Online Bahşiş ücretleri
- - 7/24 dönen vardiya sistemi (günlük ortalama 8 saat çalışma) ...
- - Ekstra çalışma saatleri için fazla mesai ücreti
- - Aylık ortalama 650 TL yemek kartı ödemesi (günlük 25 TL)
- - İlk iş gününden itibaren geçerli Allianz sigorta tarafından Tamamlayıcı Sağlık Sigortası...
- - Avrupa standartlarında sektörde benzeri olmayan kapsamda güvenlik ekipmanları
- - İşe giriş sürecinde zorunlu kılınan, uzmanlar tarafından verilen Güvenli Sürüş Eğitimi
- - Evlilikte ve çocuk doğumunda çeyrek altın.
Sendikalar beni trollerle linç edeceklerine, bu arkadaşlarımızı bu şartlarda çalıştırdığımız için teşekkür ederek işe başlamalılar önce. Umarım şartlarını daha da iyileştirebiliriz gelecekte.