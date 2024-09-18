ANFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi S. Ç., ANFAŞ'ın 2017 yılı nisan ayından bu yana yönetim kurulu başkanı olan Ali Bıdı hakkında yolsuzluk iddialarında bulunmuştu. ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, çıkan haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“3 ay önce yönetime girmek istedi”

Başkan Ali Bıdı, kendisi hakkında notere ihtarname veren S. Ç'yi 30 yıldır tanıdığını söyleyerek, iki yıl önce ANFAŞ ve şirketi için S.Ç'nin sözleşmesini fethettiğini ama 3 ay önce kendisinin talebi üzerine tekrardan yönetim kurulu üyesi yapıldığını aktardı. Bıdı, “30 yıldır tanıdığım beyefendi kendi şirketimizde en az 25-30 yıldır yeminli mali müşavirlik yapıyor. En az 20-25 yıldır ANFAŞ'ın yeminli mali müşaviriydi. İki yıl önce S. Ç'nin hem şirketimle sözleşmesini hem ANFAŞ'la yönetim kurulu üyeliğini feshettik. Çünkü kardeşimle 4 yıl süren husumet var, mahkemelik olmuştuk. Burada S. Ç. taraf tutmuştu. Mahkemeler sonucunda kazandım, anlaşma yoluna gittik. Dosya kapandı diye biliyordum, geçtiğimiz günlerde yolsuzluk iddialarına dayanan haber çıkmadan 3 ay önce S. Ç. yaptığımız genel kurulda “Yönetime girmek istiyorum, sana faydalı olacağım. Beni yönetim kuruluna alır mısın?” dedi. Hissesi olmamasına rağmen yönetim kuruluna aldık, başımıza neler geldi, basında yazıyor. Yazılanların hiçbiri doğru değil, buraya zarar verilmemiştir. Buranın çoğunluk hissesi Ali Bıdı'nın. Sorumluluğunu bilen basiretli bir iş adamıyım. Buradan kendisi ANFAŞ'a çok ciddi zararlar verdi, avukatımız suç duyurusunda bulundu” dedi.

"Alman şirket fuarı erteledi"

ANFAŞ'ın uluslararası bir şirket olduğunu vurgulayan Başkan Ali Bıdı, basına yansıyan haberler nedeniyle Alman bir şirketle fuar merkezinde yapacakları gıda fuarının iptal olduğunu açıkladı. Bıdı, şu ifadelere yer verdi: "Mahkemenin vereceği kararlara saygılıyız. ANFAŞ uluslararası bir fuar şirketi, Almanya'da uluslararası şirketlerle sözleşme yaptık. Haberler basına yansıyınca ANFAŞ'ta yaşananlara dair dedikodu aldı başını gitti. Bu sadece ANFAŞ'a değil şehre zarar vermiştir. ANFAŞ 30 yıl önce kurulmuş, Antalya'ya katma değer sağlayan bir şirket. Biz de ortak olduk fakat ciddi bir kar payı almadık. Elimi taşın altına koydum, iyi derecede Almanca bildiğim için Almanya'daki fuarlarla görüşüyoruz ve burada iki fuar yapacaktık. Ama birinci fuarı beraber yapacağımız şirket; “Sizin içinizde çok ciddi bir karmaşa var, bu karmaşayı düzene sokun. 2025 gıda fuarını kendimiz yapacağız. 2026'da görüşme olacak” dedi. Bize yazılı olarak açıklama vermediler, tek taraflı anlaştık. Hukuki yollara başvurmayalım, iki fuar şirketi olarak anlaşarak 2025 yılında düzenlenecek fuarı iptal ettik.”

“İtibar kaybı davaları da açılacak”

İddialar üzerine geçtiğimiz Cuma günü kontrol müfettişlerinin geldiğini de dile getiren Ali Bıdı, denetlemeyi sıkıntısız atlattıklarını söyledi. Bıdı, “Defterleri açtık, istedikleri belgeleri verdik. Herhangi bir yolsuzluğa rastlanmadı. Gönlümüz rahat, ortaklara da bu bilgileri verdik. Yasal yollara başvurup tazminat davaları açılacak. S. Ç., 2 yıl önce yeminli mali müşavirimizdi, aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz. Yasalara göre bu bilgileri en az 5 yıl açıklamaması gerekiyormuş, kanunda maddeleri var. S. Ç. hakkında en az 5-6 tane suç duyurusu yapıldı, tazminat davası açılıyor. Hem Ali Bıdı aynı zamanda ANFAŞ olarak dava açacağız. S. Ç.'nin inşallah malı mülkü vardır, bu tazminatları ödeyeceğine inanıyorum. İtibar kaybı davaları da açılacak. Ben Antalya'nın basiretli bir iş adamıyım, milli sporcuyum, söke söke bir şeyler başardım. Birileri bunun bedelini ödeyecek” dedi