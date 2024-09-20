TÜMOSAN, 14 Mart 2024 tarihinde TURQUALITY® Programı için başvuruda bulunmuştu. Başvurunun ardından Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı inceleme ve değerlendirme süreçlerinin sonucunda, TÜMOSAN markası İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde desteklenmeye uygun bulundu. Bu kabul, TÜMOSAN’ın uluslararası pazarlarda daha güçlü ve etkili bir şekilde yer alması için büyük bir fırsat sunuyor.

TURQUALITY® Programı, Türk markalarının küresel pazarlarda rekabet edebilirliklerini artırmak amacıyla kapsamlı destek ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Program, markalara yalnızca finansal destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme stratejilerinin oluşturulmasına yönelik yönetim danışmanlığı da sunuyor. Bu destekler, markaların uluslararası rekabetçiliklerini artırarak, global pazarda daha güçlü bir varlık göstermelerini hedefliyor.

Program aracılığıyla TÜMOSAN marka bilinirliğini artırmayı, yeni ve stratejik pazarlarda güçlü bir varlık göstermeyi ve Türk mühendisliğinin kalitesini dünya çapında daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Ayrıca TÜMOSAN’ın uluslararası pazarlarda sürdürülebilir bir şekilde büyümesini ve global düzeyde tanınmasını destekleyecek stratejik bir platform sunuyor.

Bu önemli gelişme TÜMOSAN’ın küresel hedeflerine ulaşmasında önemli bir dönüm noktası olacak ve markanın uluslararası arenadaki etkisini artırarak global pazardaki rekabet gücünü güçlendirecektir.